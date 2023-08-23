Названы главные ошибки при подготовке детей к школе

Главная ошибка родителей при подготовке ребенка к первому классу заключается в том, что они пугают своего ребенка школой. Об этом рассказал психолог, доктор наук Андрей Зберовский.

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Психолог отметил, что многие родители сразу сообщают детям о многочисленных запретах и ограничениях: теперь ты будешь не высыпаться, теперь ты будешь делать уроки, теперь тебя учителя будут ругать, теперь ты не сможешь поспать после обеда. Это сразу формирует у ребенка негативный настрой.

Кроме того, родители часто обозначают новый жизненный период как потерю чего-то приятного, значимого и привычного.

По словам доктора наук, важно ребенку показать, что он не теряет что-то, а, наоборот, приобретает. Можно сказать, что у него появятся новые друзья, статус взрослого человека, он начнет посещать новые интересные уроки, мероприятия. Расширение спектра возможностей для ребенка сразу дает позитивный настрой.

Также родители могут поделить собственным положительным опытом, приятными воспоминаниями о школе, передает РИАМО.

Детский психолог Елена Лосева в свою очередь посоветовала постепенно переводить ребенка на режим, который будет соответствовать школьному графику — так, чтобы он привык к раннему подъему, завтраку и сну. Регулярность может дошкольнику легче адаптироваться, передает «360».