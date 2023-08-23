Как не допустить сколиоза у школьника

Осень уже вовсю дышит школьникам в затылок, а значит, скоро нашим юным дарованиям придётся корпеть над учебниками и начинать свой день с похода в учебное заведение.

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В школе люди впервые сталкиваются с сидячей работой. К чему она может привести? Правильно: к сколиозу. Поэтому в Роспотребнадзоре решили рассказать, как избежать искривления спины.

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Как избежать сколиоза у детей

Сколиозом называют деформацию позвоночника, а именно — боковое искривление относительно позвоночного столба. Чем сильнее прогрессирует сколиоз, тем больше меняются скелет в целом, таз, грудная клетка, руки и ноги. Это приводит к нарушениям в работе организма.

Для профилактики сколиоза у школьников в Роспотребнадзоре советуют:

Купить ребёнку удобный ранец . Рюкзак должен не только вмещать все необходимые учебники, но и не давить на спину. Осанка при ходьбе должна быть ровной, а школьник не должен прогибаться в плечах или пояснице.

. Рюкзак должен не только вмещать все необходимые учебники, но и не давить на спину. Осанка при ходьбе должна быть ровной, а школьник не должен прогибаться в плечах или пояснице. Следите за осанкой ребёнка. Контролируйте, в каком положении он сидит, особенно при выполнении домашнего задания.

Контролируйте, в каком положении он сидит, особенно при выполнении домашнего задания. Поощряйте активность ребёнка . Ваше чадо должно много двигаться в течение дня. Это может быть спорт или просто активные игры. Отличным решением будет записать школьника на плавание, которое не только помогает укрепить, но и хорошо расслабляет позвоночник.

. Ваше чадо должно много двигаться в течение дня. Это может быть спорт или просто активные игры. Отличным решением будет записать школьника на плавание, которое не только помогает укрепить, но и хорошо расслабляет позвоночник. Консультируйтесь с педиатром. Мало кто может подсказать, что не так со здоровьем ребёнка, лучше профессионального врача. Осанку и состояние позвоночника медик тоже может оценить.

Мало кто может подсказать, что не так со здоровьем ребёнка, лучше профессионального врача. Осанку и состояние позвоночника медик тоже может оценить. Делайте гимнастику. Да, без вашего участия тут не обойтись. Лучше всего, если утреннюю зарядку будет делать вся семья, так у ребёнка выработается привычка заниматься самостоятельно, и это станет его повседневной нормой.

Как морально подготовить первоклассника к школе

Многие в 2023 году пойдут получать среднее образование впервые. Для ребёнка это большой стресс: кругом куча незнакомцев разного возраста, а мамы с папой рядом нет. Так что готовить малыша к школе лучше заранее .

Переведите первоклашку на школьное расписание за месяц до 1 сентября. Пусть он встаёт утром, чистит зубы и завтракает. Если юный школьник привык спать днём — отучайте его от этой привычки, но постепенно: сперва сдвигайте время сна, а потом учите его отдыхать, не засыпая. Ещё стоит несколько раз сходить с ребёнком к школе — так он запомнит маршрут и не потеряется в случае чего.