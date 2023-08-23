Вход в Музей Победы будет бесплатным для школьников и студентов 27 августа

Школьники и студенты 27 августа смогут бесплатно посетить Музей Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения. "В последнее воскресенье лета вход в Музей Победы для школьников и студентов будет бесплатным. Юные гости смогут посетить экспозиции и залы музея, а также осмотреть сразу девять выставок", – сказали в пресс-службе. Посетителям, в частности, будут доступны такие выставки, как "Линия фронта проходит в твоем цехе", "Закат Цитадели", "Утраченное детство", "Ледяная петля Сталинграда", "Багровый рубеж" и другие. Исключение составят экспозиции "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" – их посетить не получится. Ранее стало известно, что на выставке в Музее архитектуры имени Щусева в Москве представят проект базового модуля будущей космической станции РФ. Его разработкой занимались студенты кафедры промышленного дизайна Университета Строганова.