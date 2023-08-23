Аллерголог назвала основные симптомы ветрянки

Врач-аллерголог Елена Гучапшева рассказала о симптомах ветряной оспы у детей. Об этом сообщает News.ru.

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По словам эксперта, главными симптомами ветрянки считаются температура до 39 градусов, лихорадка и сыпь, которая появляется на третий-восьмой день заболевания.

Она отметила, что признаки заболевания родители обычно замечают вместе с появлением сыпи. Могут появиться и другие симптомы интоксикации. Сама сыпь появляется на всех участках тела, включая слизистые и колосистые участки головы.

Наиболее часто дети заболевают ветрянкой осенью, когда возвращаются в школы и детские сады. Гучапшева отметила, что существует прививка от ветрянки, но в России она непопулярна из-за того, что не входит в календарь вакцинации.