Почему ротавирусная инфекция смертельно опасна для детей

Лето не только время отпусков и хорошей погоды. Доктора знают, что именно в этот период происходит всплеск инфекционных заболеваний, которые могут быть смертельно опасны для детей, что показала ситуация с семилетней Машей Хрусталевой из Екатеринбурга. Девочка подхватила ротавирусную инфекцию после купания в Черном море. Сейчас ребенок находится в коме.

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«ФедералПресс» рассказывает, как уберечь себя и близких от серьезных заболеваний.

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Почему болезни опасны для детского организма

«Удивляюсь, как люди не боятся купаться на российских курортах, потому что во всех основных туристических местах, крупных городах канализационные стоки сбрасываются прямо в море. Стало обычным явлением, когда люди приезжают на отдых и неделю маются животом, все лежат, последствия непредсказуемые», – рассказал «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией.

Инфекционные заболевания, к которым относится и ротавирус, особенно опасны для детей, что в очередной раз доказала ситуация с семилетней Машей Хрусталевой из Екатеринбурга. Девочке стало плохо после купания в Черном море.

«Все процессы в детском организме протекают в несколько раз быстрее. Иммунитет сформирован еще недостаточно. Кроме того, одним из основных симптомов ротавирусной инфекции является диарея, при которой организм теряет огромное количество жидкости. Для детей интоксикация и потеря воды могут стать смертельными факторами», – пояснила «ФедералПресс» фельдшер скорой помощи с 40-летним стажем Татьяна Скороходова.

Родительские ошибки

Примечательно, что родители зачастую недооценивают уровень опасности, а порой допускают роковые, трагические ошибки.

«Им кажется, что если у ребенка замедлились позывы в туалет, то дело пошло на поправку. Но – нет. Просто организм уже потерял всю воду, стремительно нарастает интоксикация, фиксируется спутанность сознания, его потеря, после чего ребенок может впасть в кому и умереть», – говорит Татьяна Скороходова.

Как отмечают доктора, основными симптомами ротавирусной инфекции, которые должны насторожить родителей, являются жидкий, водянистый, пенистый стул, рвота и высокая температура (может не быть).

Особенно опасны инфекционные заболевания для детей первых трех лет жизни.

«При появлении таких симптомов нужно срочно вызывать участкового педиатра или бригаду скорой помощи. Летом в регионе болеют «классическими» инфекционными болезнями, зачастую завозными. На самом деле ротавирус более характерен для весенне-зимнего периода», – сообщает заместитель главного врача по лечебной части детской городской больницы № 15 Юлия Константинова, куда в основном отправляют детей с признаками инфекционных заболеваний.

Главное – это профилактика

Доктор отмечает, что зачастую родители не имеют элементарных знаний о профилактике инфекционных заболеваний, а также желания соблюдать правила гигиены.

«Ротавирусная инфекция зачастую передается контактно-бытовым путем, а также в водной среде, как случилось с Машей Хрусталевой, хотя ребенка уже можно считать достаточно взрослым. В организм попала некипяченая вода, в которой были возбудители инфекции», – говорит Юлия Константинова.

Ротавирус называют болезнью грязных рук, что не совсем верно. Он классифицируется по путям попадания возбудителя в организм. Например, с водой или пищей, через предметы быта.

«Заразиться ротавирусом можно через обычную водопроводную воду. Бывают случаи, когда ребенка искупают вечером, а ночью уже едет в инфекционную больницу – наглотался воды. Купать младенцев лучше в предварительно остуженной прокипяченой воде. Кроме того, заражения нередко происходят через игрушки на детских площадках в торговых центрах. Родители могут посчитать, что раз «их выписали», то ребенок может влиться в детский коллектив, хотя может нести потенциальную опасность для окружающих в течение 10–14 дней после официального выздоровления», – говорит Юлия Константинова.

В идеале все предметы, которые контактируют с маленьким ребенком, должны тщательно промываться и обдаваться кипяченой водой. Это касается и фруктов, которые употребляют в пищу взрослые и дети. Перед употреблением их нужно тщательно промыть, а в заключение обдать кипятком.

Ни в коем случае нельзя облизывать соску ребенка, если она упала. Взрослый человек может быть носителем самых разных заболеваний, которые окажутся смертельными для ребенка с несформированным иммунитетом. Упавшую соску нужно тщательно промыть, после чего обдать горячей кипяченой водой.

«Среди медиков есть негласное утверждение: если руки воду терпят, то значит, и для микроорганизмов она не опасна, не убьет. Обеззараживать предметы и продукты нужно кипятком. Кстати, промывать лучше и упакованную продукцию, купленную в магазине – пачки с молоком, упакованные сосиски и т. д. Ведь вы не знаете, кто к продуктам на прилавке прикасался до вас. Фрукты перед употреблением также лучше обдавать кипятком», – уверена Татьяна Скороходова.

«Кстати, идеальные условия для развития возбудителей инфекционных заболеваний создаются в обычных домашних холодильниках при температуре +4–6 градусов. Если вы вскрыли упаковку с продуктом, какую-то баночку, то лучше употребить содержимое за один раз. Регулярно промывать холодильник, содержать его в чистоте», – поясняет доктор.

Решения, которые могут привести к смерти

Отправляться на отдых с ребенком в места с большим скоплением людей – это всегда огромный риск. Каждый из окружающих – носитель своей микрофлоры. Не заболеть для ребенка в таких условиях – большая удача.

Роковая ошибка родителей при инфекционных заболеваниях – ждать, что «само пройдет».

Опасным может стать «лечение по интернету», по совету родственников и друзей, прием препаратов, которые не назначены врачом. Такое лечение может «смазать» симптомы, кроме того, будет потеряно драгоценное время.

Нужно помнить, что рвота, особенно обильня и продолжительная, – это показание к госпитализации.

«Часто инфекционными заболеваниями болеют целыми семьями. Порой взрослые думают, что если их «прихватило» вчера, то сегодня они не представляют опасности для ребенка, это является заблуждением. При любых сиптомах инфекционного заболевания нужно соблюдать возможную изоляцию. Пользоваться индивидуальными предметами быта, только своей посудой, минимизировать любые контакты», – советует доктор Юлия Константинова.