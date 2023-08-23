Как справиться со стрессом перед учебным годом будущим выпускникам

Подготовка к новому учебному году у многих вызывает не только приятное ожидание, но и стресс. Это особенно отражается на будущих выпускниках и их родителях. Неопределённость с выбором вуза и поступлением может создавать конфликты и вызывать тревогу.

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Психолог, специалист сервиса «Профи» Ирина Андреевская рассказывает, как справиться с волнением и правильно настроиться на учебный год, а также даёт советы по борьбе со стрессом, который возникает из-за экзаменов и важных решений в жизни.

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Что нужно знать о стрессе

Стресс — нормальная реакция человека на неопределённость. Это особенно актуально для тех, кто скоро будет поступать в вуз. Подростки боятся, что новый коллектив их не примет или обучение в новом учебном заведении будет не таким радужным, каким они его представляли.

Тревожность может быть не только у детей, но и у взрослых из-за чувства личной ответственности за успеваемость ребёнка. В небольших количествах стресс помогает справляться со сложными задачами. Он подталкивает человека работать усерднее и делать всё возможное, например, при подготовке к экзаменам. Поэтому важно принять чувства и не пытаться избегать или подавлять их в себе. Это касается как детей, так и их родителей.

Однако важно различать продуктивный стресс и дистресс — состояние постоянного и чрезмерного стресса, который может привести к апатии и депрессии. В этом случае поможет полное осознание проблемы, коммуникация с близким людьми, а возможно, и консультация со специалистом.

Как подготовиться к учебному году

Помогает бороться со стрессом покупка необходимых вещей: новой одежды, книг, канцелярских принадлежностей. Так вы будете чувствовать себя готовым и уверенным, а ещё снизите неопределённость.

Подготовка — это ещё и обдумывание всех возможных вариантов, которые могут произойти при будущем поступлении в университет. Чтобы снизить неопределённость, родители и дети должны проговорить, что делать, если баллов при сдаче ЕГЭ не будет хватать при поступлении в желаемый вуз. Таким образом, родители и дети будут спокойны, осознавая все возможные варианты событий.

Помимо этого, стоит начать основательно готовиться к сдаче ЕГЭ. Лучше не откладывать подготовку на самый последний месяц, а в спокойном темпе заниматься уже с осени. Помните, что ЕГЭ сдают все — вы не одни в этой ситуации, и каждый проходит через этот стрессовый процесс.

Родители тоже могут сыграть в подготовке к экзаменам большую роль. Например, они могут нанять репетитора или сами помогать в учёбе. Если родитель с пониманием относится к ситуации и готов во всём помогать ребёнку, то это снизит тревожность как ему, так и детям.

Как ещё бороться со стрессом

Один из лучших способов борьбы со стрессом — коммуникация. При тревоге стоит поговорить с другом, наставником или членом семьи. Открытый разговор помогает осознать, что именно вызывает стресс и как с ним можно бороться. Если родители сильно обеспокоены, то всегда можно поговорить с детьми о том, насколько они уверены в сдаче ЕГЭ, в какой вуз они хотят поступить, какие направления их интересуют.

Дети могут поделиться проблемами не только с родителями, но и с одноклассниками. Можно обсудить, чего они ожидают от сдачи ЕГЭ, какие университеты им кажутся наиболее интересными. Такие проблемы сближают людей и снижают тревогу, ведь люди находятся в схожей ситуации.

Чек-лист: справляемся со стрессом в новом учебном году