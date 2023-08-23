Аллерголог озвучила основные признаки ветрянки у детей
Ветряная оспа («ветрянка») переносится детьми в легкой и в тяжелой форме. Об этом сообщила NEWS.ru детский аллерголог Елена Гучапшева. Она подчеркнула, что основными симптомами заболевания являются температура до 39 градусов Цельсия, лихорадка, а также пятнисто-папулезная сыпь на теле.
«Обычно признаки болезни в виде повышения температуры и плохого самочувствия родители замечают с момента появления сыпи. При обильном обсыпании температура тела может увеличиваться до 39 и выше. Вместе с лихорадкой появляются и другие признаки интоксикации. В течение двух — восьми дней выступает пятнисто-папулезная сыпь на туловище. Сыпь может появляться на любых участках тела, слизистых и волосистых части головы, за исключением ладоней и подошв, но при обильных высыпаниях может встречаться и там», — сказала эксперт.
По мнению врача, пик заболеваемости приходится на осенние месяцы. Это связано с посещением детьми школ и детсадов. Врач добавила, что прививка от ветрянки есть. Но в России она не пользуется популярностью, вероятно, из-за отсутствия ее в обязательном календаре.