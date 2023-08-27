Чек-лист: что должно быть подготовлено до начала учебного года
Подготовка к новому учебному году – важный процесс для любого школьника и его родителей. Конец августа – время, когда стоит не начинать покупки, а уже проверять все подготовленное.
"Рамблер" в этом материале составил для вас чек-лист, который поможет понять, все ли вы уже подготовили для начала нового учебного года.
Одежда и обувь
- Блузки, рубашки,
- брюки, юбки,
- пиджаки или джемперы,
- колготки для девочек, носки, гольфы,
- спортивная форма для занятий физкультурой,
- туфли, ботинки,
- кроссовки или кеды для занятий физкультурой,
- фартук, если требуется для определенных дисциплин,
- чешки, если в школе есть занятия гимнастикой, ритмикой или танцами.
Сумки и портфели
- Рюкзак или сумка,
- специальные сумки для сменной обуви и спортивной одежды.
Канцелярия
- Дневник,
- карандаши,
- ручки,
- краски,
- циркуль и линейки (в зависимости от того, в какой класс идет ребенок и какие предметы изучает),
- ножницы,
- тетради,
- папка для тетрадей,
- обложки для книг,
- тетрадей и дневника,
- пенал,
- альбом для рисования или бумага для черчения (в зависимости от того, в какой класс идет ребенок и какие предметы изучает),
- непроливайка и палитра,
- точилка и ластик,
- пластилин и доска для лепки (для учащихся начальной школы).
Принадлежности для рабочего мечта дома
- Стол и стул,
- ящики или специальные системы хранения для учебников и тетрадей,
- настольная лампа,
- принтер при необходимости.
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