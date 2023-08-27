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Чек-лист: что должно быть подготовлено до начала учебного года

Подготовка к новому учебному году – важный процесс для любого школьника и его родителей. Конец августа – время, когда стоит не начинать покупки, а уже проверять все подготовленное.

Чек-лист: что должно быть подготовлено до начала учебного года
© Unsplash

"Рамблер" в этом материале составил для вас чек-лист, который поможет понять, все ли вы уже подготовили для начала нового учебного года.

Одежда и обувь

  • Блузки, рубашки,
  • брюки, юбки,
  • пиджаки или джемперы,
  • колготки для девочек, носки, гольфы,
  • спортивная форма для занятий физкультурой,
  • туфли, ботинки,
  • кроссовки или кеды для занятий физкультурой,
  • фартук, если требуется для определенных дисциплин,
  • чешки, если в школе есть занятия гимнастикой, ритмикой или танцами.

Сумки и портфели

  • Рюкзак или сумка,
  • специальные сумки для сменной обуви и спортивной одежды.

Канцелярия

  • Дневник,
  • карандаши,
  • ручки,
  • краски,
  • циркуль и линейки (в зависимости от того, в какой класс идет ребенок и какие предметы изучает),
  • ножницы,
  • тетради,
  • папка для тетрадей,
  • обложки для книг,
  • тетрадей и дневника,
  • пенал,
  • альбом для рисования или бумага для черчения (в зависимости от того, в какой класс идет ребенок и какие предметы изучает),
  • непроливайка и палитра,
  • точилка и ластик,
  • пластилин и доска для лепки (для учащихся начальной школы).

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Принадлежности для рабочего мечта дома

  • Стол и стул,
  • ящики или специальные системы хранения для учебников и тетрадей,
  • настольная лампа,
  • принтер при необходимости.
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