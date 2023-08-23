Собянин рассказал о строительстве соцобъектов на юге Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юге Москвы. "В Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. В нем будут школа для 550 учеников и детский сад для 70 малышей. К концу года закончим здесь еще одно дошкольное учреждение", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале. По словам градоначальника, в Даниловском районе Москвы возведение детско-взрослой поликлиники завершено на 70%. Это медучреждение будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену. В этом же районе идет строительство детского сада на 270 воспитанников. Собянин отметил работы, которые проводятся в районе Бирюлево Восточное. В настоящее время там устанавливается медоборудование в новой детско-взрослой поликлинике. В 2023 году эту поликлинику планируется ввести в эксплуатацию. Кроме того, в Бирюлеве Восточном скоро начнет работать детская поликлиника с травмпунктом. Она готова 75%. Современные спортивных комплекса площадью 1 975 "квадратов" возводится в Бирюлеве Западном, сообщил мэр. По его словам, в настоящее время на территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство пожарного депо. В здании создадут учебный класс и класс безопасности дорожного движения. Кроме того, оборудуют восстановительный центр личного состава. Депо планируется достроить в 2024 году.