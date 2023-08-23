Диетолог рассказала, как нужно разъяснять вред от фастфуда детям

«Нужно детям проводить показательные уроки с хорошим врачом-диетологом, который действительно показал бы картинки: вот эта группа детей ест фастфуд раз в неделю, вот эта группа ест два раза в день, и какие у них маркеры здоровья. Вот это будет очень показательно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».