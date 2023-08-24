В российском лагере массово заболели дети

В лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое заболевание детей. Об этом республиканская прокуратура.

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Надзорный орган организовал проверку. В ходе нее будет оценено соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

Роспотребнадзор проводит расследование. При этом ведомство уточнило, что диагноз у заболевших пока не установлен, также нет точных данных о количестве детей и характере заболевания, передает РИА Новости.