Исследование: набор первоклассника подорожал на 7%

Медиахолдинг Rambler&Co, CберМаркетинг и ИТ-компания «Эвотор» опросили более 165 тысяч пользователей и узнали, что у большинства россиян (59%) в школу в этом году пойдет один ребенок, среди детей школьного возраста у респондентов больше всего учеников 5-9 классов (37%), а «набор первоклассника» будет стоить в среднем 3 670 рублей, что на 7% больше, чем в 2022.

© Unsplash

С переходом ребенка в следующий класс расходы увеличиваются

Видео дня

В прошлом году бюджет на покупку школьных товаров в среднем составлял 10-20 тысяч рублей – так ответили 33% родителей. Сумму от 20 до 30 тысяч рублей потратили 20%, 30-40 тысяч рублей – 9%, более 50 тысяч рублей – 3%. Бюджетно отнеслись к подготовке школьников к учебному году 16% респондентов – они ограничились 5-10 тысячами рублей на ребенка, затраты 9% составили 5 тысяч рублей. И оставшиеся 10% уже не собирали детей в школу.

Большинство родителей (75%), исходя из личного опыта, считают, что с переходом ребенка в следующий класс расходы увеличиваются. Для 12% опрошенных они остались на том же уровне, а вот 5% потратили на подготовку к школе меньшую сумму. Еще у 8% ребенок только идет в 1 класс.

Родители ожидают роста расходов на подготовку к школе

40% родителей российских школьников ожидают, что расходы на подготовку детей к учебному году вырастут значительно – более чем на 20%. Еще 24% опрошенных признались, что ждут увеличения трат в диапазоне 5-10%. А вот 11% полагают, что они останутся на уровне прошлого года. Значительная часть родителей (12%) затруднились ответить, поскольку их ребенок идет в 1 класс. Нашлись среди респондентов (7%) и такие оптимисты, которые надеются на существенное, более 20%, сокращение расходов. По оценкам 6% опрошенных траты к 1 сентября сократятся незначительно – на 5-10%.

Траты на девочек больше, чем на мальчиков-школьников

Большая часть родителей старается гибко подходить к тратам на сборы к 1 сентября. Так, 65% респондентов ответили, что часть купят подешевле, часть подороже. 23% опрошенных ответили, что постараются значительно сэкономить на всех покупках к школе за счет акций, скидок, покупки более дешевых аналогов товаров. А вот 12% готовы предоставить своему ребенку все самое лучшее, не ограничиваясь в средствах.

Как следует из результатов исследования, у участников опроса примерно одинаковое количество детей мальчиков и девочек – 37% и 34% соответственно, дети разных полов у 29%. Бо́льшая часть родителей (48%) считает, что затратнее собрать к 1 сентября девочек, 10%, наоборот, – мальчиков. 42% полагают, что суммы расходов одинаковы.

Одежда и письменные принадлежности в топе покупок

Минимальный набор школьника составляют одежда (повседневная и спортивная формы, обувь и прочее), учебники и письменные принадлежности (пеналы, тетради, ручки, альбомы), сумка (портфель, рюкзак, ранец). На эти 3 категории товаров – 24%, 22% и 16% соответственно – респонденты точно готовы потратить деньги. Обязательной статьей расходов для 12% родителей станут цветы и подарки учителям, еще 12% готовы оплатить школьные взносы. Планшет, ноутбук или компьютер планируют купить к 1 сентября 5%, а новый мобильный телефон – 4%. В преддверии нового учебного сезона растет интерес и к покупке мебели для учеников (стол, полки и т.д.). По результатам опроса, 4% родителей собираются обновить интерьер комнаты школьника. И только 1% не собирается покупать ничего из вышеперечисленного.

Готовиться к школе начинают в мае

Многие семьи начинают заранее готовиться к 1 сентября. Так, 7% опрошенных покупают все необходимое уже в мае, 9% – в июне, 16% – в июле. Но самый горячий – конечно, последний месяц лета. В начале августа делают покупки к учебному году 27%, в середине – 23% и в конце – 18%.

Закупаться к 1 сентября участники опроса предпочитают в торговых центрах и на онлайн-площадках – 34% и 28% соответственно. Школьные базары и ярмарки выбирают 16%, небольшие магазины около дома – 9%, вещевые рынки – 8%. Оставшиеся 5% приобретают необходимые товары в других местах.

Сколько стоит собрать первоклассника

Для тех, кто идет в школу впервые, покупка всего необходимого становится особенно важным событием.

Полина Величкина, руководитель Big Data «Эвотора»:

«По данным аналитиков “Эвотора”, условный “набор первоклассника” составит в среднем 3670 рублей. В нем учтены: рюкзак (1600 рублей) и школьно-письменные принадлежности: тетради в клетку и линейку по 10 штук, 20 обложек для тетрадей, пенал, 3 ручки и 5 карандашей, точилка, ластик, линейка, клей ПВА и клей-карандаш, 2 папки под рисование и труды, белый и цветной картон, бумага для акварели, акварель, цветные карандаши и фломастеры, баночка-непроливайка. По сравнению с прошлым годом, стоимость такого набора выросла на 7%. Необходимо отметить, что в зависимости от школы или учителя требования к канцелярии разнятся. В этом наборе также не учтены самые большие расходы – на одежду и обувь (школьную и спортивную)».

Пользователи в два раза чаще ищут информацию о школьных товарах в августе

Анна Тупикина, директор по маркетингу СберМаркетинга: