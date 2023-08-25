3 запрета в классе, на которые учитель не имеет права

Многие школьные запреты еще с детства кажутся нам совершенно нормальными, однако психологи и законы с этим могут поспорить. Мы собрали топ самых популярных запретов учителей, которые никак нельзя назвать нормой. Кстати, ваши дети тоже должны знать о своих правах в стенах школы, поговорите об этом со своим школьником.

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Сокращение или увеличение времени урока

В большинстве школ есть стандартное расписание звонков и в уставе четко определено время, которое отводится на урок. Все мы слышали знаменитое: «Звонок для учителя», но на самом деле преподаватель не имеет права задерживать или отпускать детей с занятия в неположенное время. Особенно это касается последних уроков, когда дети сразу же выходят за пределы школьного двора — если учитель отпускает детей раньше и с ребенком что-то случится в этот отрезок времени, ответственность ложится на учителя. Но и задерживать детей преподаватель не может, ведь если он опоздал или не рассчитал время занятия, дети не несут ответственности за подобные накладки и могут спокойно покинуть класс.

Ограничение доступа к личным вещам

Популярная практика многих учителей — забирать гаджеты во время урока. На самом деле, учитель не имеет никакого права лишать школьника его личных вещей, даже если ребенок списывает или откровенно сидит в соцсетях во время урока. Решить эту проблему можно походом к преподавателю, но если это не помогает, смело идите к завучу или директору.

Отказ пустить на урок