В Роскачестве дали советы по подготовке детей к школе

«Ежегодно Роскачество составляет чек-лист для сбора ребенка в школу. Один из главных пунктов — школьная форма, которая достаточно часто вызывает у родителей вопросы по качеству и ее виду. При выборе необходимо в том числе смотреть на состав изделия: синтетических волокон в ткани должно быть не более 65 процентов. Посмотрите на ткань: она не должна быть чересчур плотной, поскольку даже у хлопковых изделий из плотной ткани воздухопроницаемость может быть низкой», — посоветовала она.