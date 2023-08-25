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Стало известно, к репетиторам по каким предметам чаще всего обращаются россияне

Профи: в России на 63% вырос спрос на репетиторов по русскому языку.

Стало известно, к репетиторам по каким предметам чаще всего обращаются россияне
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Русский язык, математика и обществознание — репетиторов по этим предметам перед началом учебного года ищут больше всего. Это показало исследование онлайн-сервиса Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, перед началом учебного года в России вырос спрос на репетиторов по русскому языку — к ним стали обращаться чаще на 63%. Также россияне стали больше интересоваться уроками с преподавателями математики (45%) и обществознания (39%).

Кроме того, выяснилось, что россияне перед началом учебного года чаще всего обращаются к специалистам, которые подготавливают учеников к сдаче двух обязательных предметов ЕГЭ. Таким образом репетиторы по русскому языку (+63%) и математике (+45%) оказались наиболее востребованными. Одними из лидеров по интересу также стали специалисты по обществознанию (+39%).

Репетиторы по английскому остаются самыми востребованными специалистами в области зарубежных языков (+34%). Чуть реже обращаются к преподавателям по немецкому языку (+21%). Спрос на изучение китайского и французского языков вырос на 10%.

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