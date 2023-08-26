Что подарить ребенку на 1 сентября: ТОП-10 идей

День знаний — начало нового этапа в жизни первоклассника, знакомство со школой и учебой. От того, как пройдет этот день, какие впечатления получит ребенок, во многом зависит его дальнейшее отношение к учебе. При этом начало нового учебного года — волнительный день не только для самих школьников, но и для их родителей. Один из способов, который помогает взрослым выразить свою заботу и поддержку, — презент к Дню знаний. К выбору подарка для первоклассников и более взрослых школьников стоит подходить с умом — только в таком случае подарок станет не «приказом» учиться на одни пятерки, а здоровой мотивацией.

© Lenta.ru

«Лента.ру» пообщалась со школьным психологом, чтобы выяснить, как грамотно выбрать подарок ребенку на 1 сентября, а также составила список лучших презентов на День знаний.

Видео дня

Стоит ли дарить подарки школьникам на День знаний?

«Многие родители перед началом учебного года задумываются, стоит ли пробовать замотивировать ребенка на учебу, преподнося ему подарок на 1 сентября», — рассказывает школьный психолог Анастасия Варламова в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт предупреждает, что выбор такого подарка может привести к негативным последствиям, а не мотивировать школьника на плодотворное обучение.

"Подарок может сыграть злую шутку, превратившись не в способ повышения учебной мотивации, а в цель учебы: «Я учусь ради вознаграждения, подарка", - Анастасия Варламова.

Варламова объясняет, что в данном случае вектор обучения может сместиться с получения знаний и умений на зарабатывание положительных оценок.

Однако это не значит, что родителям вообще не стоит дарить детям презенты перед началом учебного года. День знаний не нужно воспринимать как самый обычный день — ребенок точно оценит, если родители разделят с ним это важное событие, уверена школьный психолог.

Что подарить ребенку на День знаний?

Эксперт советует дарить школьникам подарки-впечатления: «Можно всей семьей ярко и весело отметить начало нового учебного года, например, прогуляться в парке или съездить на пикник». Еще один вариант — рассказать ребенку о том, почему родители в свое время любили ходить в школу. Это поможет ученику избавиться от стресса и понять, что процесс обучения может быть приятным.

"В День знаний родители и другие родственники могут поделиться своими счастливыми и забавными случаями из школьной жизни. Здорово, если такое времяпрепровождение станет семейной традицией", - Анастасия Варламова.

Если родители все же хотят порадовать ребенка подарком перед 1 сентября, к выбору презента стоит подойти с умом. Анастасия Варламова советует обращать внимание на предметы и гаджеты, которые будут полезными для школьника в течение учебного года.

Предпочтение можно отдать и вещам, которые помогут развить любимое хобби или просто отдохнуть после тяжелого учебного дня.

Какие презенты советует дарить детям школьный психолог:

книга по интересам;

деревянный пазл;

головоломка;

настольная игра для всей семьи;

необычный и функциональный будильник;

вечный карандаш;

большой набор канцелярии;

планер.

Топ-10 подарков для школьника к Дню знаний

1. Канцелярские принадлежности

Канцелярские принадлежности — неотъемлемая часть учебного процесса. Выберите предметы, которые будут не только полезными, но и красивыми — можно подарить первокласснику вещи с необычным дизайном.

На День знаний школьнику можно подарить большой канцелярский набор с изображением его любимых персонажей: ручки и карандаши, линейки, ластики и точилки в едином стиле.

При выборе подарка учитывайте не собственные вкусы, а то, что может понравиться ребенку, — важно, чтобы школьник сам хотел пользоваться подаренной ему канцелярией на уроках и относился к ней аккуратно.

Какие канцтовары подарить школьнику:

большой набор фломастеров или маркеров;

пенал с необычным дизайном;

ластики в форме любимых героев ребенка;

тетради с яркими обложками;

закладки с изображением мультипликационных персонажей;

тематические обложки для тетрадей и учебников.

2. Наручные часы

Наручные часы станут отличным подарком для школьника — так он сможет самостоятельно следить за временем и не опаздывать на уроки. Если позволяют финансы, предпочтение можно отдать умным часам — в них часто встроен GPS-трекер, с помощью которого родители смогут узнать, где находится их ребенок.

В умные часы также встроен счетчик шагов и пульса, а иногда и трекер сна — такой практичный подарок поможет ученику следить за состоянием здоровья.

3. Магнитная доска

Подарите ребенку магнитную доску для записей — так он сможет самостоятельно фиксировать список дел и делать полезные для учебы заметки.

Еще один вариант подарка — пробковая доска, которую можно повесить перед рабочим местом школьника. На нее стоит прикрепить не только полезные заметки, но и забавные изображения, которые будут поднимать ученику настроение во время выполнения домашнего задания.

Родители могут оформить доску для заметок вместе с ребенком — совместное времяпрепровождение станет приятным дополнением к презенту.

4. Наушники

Этот подарок понравится школьникам, которые любят воспринимать информацию в аудиоформате. В наушниках ребенок сможет слушать аудиокниги или включать любимую музыку — многим детям она помогает не отвлекаться на внешние раздражители и сконцентрироваться на выполнении домашнего задания.

Вместе с наушниками подарите ребенку подписку на сервис, где можно слушать аудиокниги, — так ему не придется искать каждое отдельное произведение в интернете.

5. Запись в кружок

Чтобы сделать школьную жизнь ребенка более увлекательной, можно записать его на различные кружки и секции. Спортивные занятия помогут ребенку выплеснуть лишнюю энергию и укрепить физическую форму, а творческие занятия помогут пробудить креативность и найти новое хобби.

Посоветуйтесь с ребенком перед тем, как записывать его с кружок или секцию, — он должен хотеть посещать дополнительные занятия, а не делать это по принуждению.

Вместе с записью в кружок можно купить школьнику нужный инвентарь: например, если он пойдет в футбольную секцию — то стоит приобрести ему мяч, а если на рисование — то набор разной бумаги, карандаши и краски.

6. Стильные аксессуары

Подарите школьнику небольшие аксессуары, которые он сможет носить в школу. Это может быть красивая бижутерия, яркие резинки для волос или необычные заколки для девочек. Мальчикам может понравиться красивый галстук или ремень, забавные шнурки для сменной обуви или носки с интересным рисунком.

Выбирайте аксессуары, которые будут сочетаться со школьной формой и не нарушать существующие рекомендации, которые ее касаются.

7. Наборы для творчества

Если школьник любит заниматься творчеством — рисовать, лепить из пластилина или делать поделки, — подготовьте для него презент, который поможет развить его начинания.

Творческие подарки для школьников:

краски, кисти и альбом для рисования;

пластилин или кинетический песок;

набор для моделирования;

неньютоновская жидкость;

планшет для рисования;

набор для изготовления слаймов.

Если ученик давно хотел попробовать новое хобби, подарок на День знаний может стать для него отличной мотивацией — подарите ребенку то, о чем он давно просил.

8. Развивающие подарки

Такие подарки не только порадуют ученика, но и помогут ему получить дополнительные знания и навыки. Еще один важный плюс — родители могут провести время вместе с ребенком, играя в развивающие игры.

Какие развивающие подарки подарить школьнику:

пазлы с любимыми героями;

карта звездного неба;

кубик Рубика;

настольные игры;

головоломки; конструкторы;

сборник загадок и задач на логику.

Помимо развивающих подарков, ученикам младших классов можно подарить и обычные игрушки, например, машинку на пульте управления или мягкую игрушку, которую можно будет брать с собой в школу.

9. Книги

Хорошим подарком для школьников станут книги. Обучение в школе связано с освоением больших текстов — чтобы привить ребенку любовь к чтению, ему можно подарить интересные книги. Не стоит дарить только развивающую литературу — внеклассное чтение должно, в первую очередь, приносить удовольствие.

Подарите школьнику сертификат в книжный магазин — пусть он сам выберет то, что ему точно понравится.

При выборе подарка отдайте предпочтение книгам с захватывающим сюжетом и яркими иллюстрациями. Подарите школьнику сразу несколько произведений разных жанров, чтобы ребенок смог понять, какие истории ему интереснее всего читать.

Еще один вариант — книги, в которых главные герои учатся в школе. Подобные истории будут точно понятны и близки ребенку.

Лучшие детские книги про школу:

10. Подарок-впечатление

Чтобы День знаний стал для ученика по-настоящему запоминающимся, организуйте ему собственный праздник после торжественной линейки и первого учебного дня. Например, школьника можно пригласить на квест, отвести в кино или парк аттракционов.