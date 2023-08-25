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Психолог Метелева объяснила, как подготовить ребенка к учебному году

Возвращение в "рабочий" режим после длительных летних каникул не всегда дается ребенку легко. Как подготовить ребенка к 1 Сентября, "Мосленте" рассказала психолог Татьяна Метелева.

Психолог объяснила, как подготовить ребенка к учебному году
© РИА Новости

Прежде всего следует постепенно восстанавливать режим дня и начинать будить ребенка по "школьному" графику за несколько дней до начала учебы. На это, как правило, уходит около одной недели, отметила специалист.

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Она также обратила внимание, что иногда у детей возникают трудности с усвоением материала, и им требуется время, чтобы вновь привыкнуть к обучению. Для упрощения процесса за неделю до 1 Сентября можно, например, уделить время повторению упражнений за прошлый год, советует психолог.

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