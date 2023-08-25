Какие цветы не стоит дарить учителям на 1 Сентября
Аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, какие цветы не стоит дарить учителям на 1 Сентября.
Эксперт отметила, что не стоит покупать луговые и полевые цветы, так как их пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию, если вдруг педагог страдает поллинозом. Также аллергическую реакцию могут спровоцировать лилии, гиацинты, хризантемы, ромашки, герберы, астры и георгины.
Редко вызывают аллергию розы, тюльпаны, ирисы, флоксы. Также безопасно покупать сухоцветы, передает aif.ru.
Флористы также отмечают, что оптимальное количество цветов в букете — от 5–9 единиц и выше. Можно добавить в букет различные элементы дизайна: яркую упаковку, веточки, ягоды. Не стоит выбирать для праздничного букета дорогостоящие экзотические растения или цветы, имеющие сильный запах, передает Neva.Today.