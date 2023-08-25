Какие цветы не стоит дарить учителям на 1 Сентября

Эксперт отметила, что не стоит покупать луговые и полевые цветы, так как их пыльца может спровоцировать аллергическую реакцию, если вдруг педагог страдает поллинозом. Также аллергическую реакцию могут спровоцировать лилии, гиацинты, хризантемы, ромашки, герберы, астры и георгины.