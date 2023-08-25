Как родители могут защитить компьютер ребенка перед началом учебы

Перед началом учебного года родителям надо настроить функцию родительского контроля на компьютере ребенка, установить антивирус, поговорить с ним о компьютерной грамотности и попросить не хранить важные файлы на рабочем столе.

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Об этом сообщает "Газета.ру". Как отмечает эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин, в первую очередь родителям стоит установить на компьютер ребенка специальный софт, который сможет блокировать вредоносный контент и ограничивать время пользования гаджетом, а также загрузку ненужных или опасных файлов.

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"Но главное – антивирус. Без наличия антивирусной системы использование компьютера школьником может привести к негативным последствиям. Антивирус должен иметь надежную систему защиты и обнаружения вредоносных программ", – подчеркнул он.

Также эксперт посоветовал использовать разные пароли в случае, если компьютером пользуется не только школьник, но и другие члены семьи.

"Необходимо использовать разные учетные записи, отдельно для взрослых и детей. Это нужно для того, чтобы у всех был свой уровень доступа", – объяснил Фомин.

Он призвал родителей и детей не хранить важные документы и файлы на рабочем столе, а оставить на нем можно только то, что не навредит никаким образом в случае, если эти файлы и документы попадут в Сеть.

"Ребенок не должен иметь доступ к важным документам, хранящимся на компьютере родителей, чтобы даже по ошибке не отправить его стороннему лицу. А данные, требующие конфиденциальности, лучше убрать подальше от детских глаз", – добавил он.

Фомин подчеркнул важность проведения бесед с ребенком о принципах работы компьютера. Он посоветовал рассказать ребенку о том, что нельзя доверять непроверенной информации или переходить по подозрительным ссылкам.

Также родителям стоит добавить, что ребенок не должен разглашать свои личные данные и данные родителей, не общаться с посторонними людьми. Простые пароли при входе в учетные записи использовать не стоит, сказал он, а в случае, если ребенка что-то насторожило в найденной им информации, то ему необходимо рассказать о произошедшем родителям.