Какие дополнительные прививки стоит сделать ребенку

В национальный календарь прививок входит вакцинация против 11 таких инфекций. Однако некоторые, в том числе и смертельно опасные, болезни в него не включены — родители могут принять решение о вакцинации против них самостоятельно. О них «Газете.Ru» рассказал врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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Первая прививка, на которую стоит обратить внимание, — от гепатита А. Вирус передается фекально-оральным путем. Его симптомы напоминают кишечную инфекцию. Дети переносят гепатит А сравнительно легко, он не принимает хронических форм, в отличие от других гепатитов. Но специфического лечения от него нет, а протекать он может несколько недель. Прививка не является обязательной, но позволит избавить ребенка от длительного периода болезни, снижая тяжесть заболевания и риск развития осложнений.

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«Она делается дважды с интервалом 6-12 месяцев и дает защиту на 6-25 лет. Желательно сделать ее в промежуток между 1-м и 2-м годом жизни, но при отсутствии противопоказаний можно вакцинировать ребенка и после 2 лет», — объяснил он.

К инфекционным заболеваниям, которым может заразиться ребенок, относится и менингококковая инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Тяжелое осложнение инфекции — бактериальный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга).

«В России применяются полисахаридные и конъюгированные вакцины. Первые дают иммунитет на 3-5 лет, вторые защищают ребенка от инфекции до 10 лет. Эффективность и тех и других составляет около 90%. Прививка делается однократно лицам в возрасте от 2 до 55 лет. Вакцинация детей до 2 лет, как правило, проводится в два этапа с интервалом не менее 3 месяцев. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации может проводиться однократная ревакцинация», — подчеркнул эксперт.

Опасное вирусное заболевание, от которого существует прививка, — клещевой энцефалит, вызывающий воспаление головного мозга. Переносчиком возбудителя являются иксодовые клещи. Клещевой энцефалит может проявляться высокой температурой, головной болью, ломотой в мышцах и суставах. Человек становится заторможенным и апатичным, у него могут возникнуть судороги, в тяжелых случаях частично или полностью парализует мышцы лица и конечностей. Если болезнь переходит в хроническую форму, нарушения со стороны центральной нервной системы постепенно прогрессируют.