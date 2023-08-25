Врач объяснил, как распознать депрессию у подростка
Замкнутость и апатия, а также высказывания о бессмысленности жизни могут свидетельствовать о депрессии у подростка.
Об этом в беседе с РИАМО предупредил детский психиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.
Он подчеркнул, что данные симптомы не стоит игнорировать.
"Если у подростка вы заметили, например, замкнутость, отгороженность от окружающих, снижение фона настроения, апатичность, потерю интереса к играм, к учебе, к хобби, появление мрачных высказываний или разговоры о бессмысленности и бесперспективности его (ее) жизни, раздражительность, вспыльчивость, бессонницу, то есть все основания для консультации у психолога или у врача", - отметил Скавыш.
Он добавил, что избавиться от данных симптомов поможет психотерапия и медикаментозная коррекция депрессивного состояния. Стационарное или амбулаторное лечение проводится в зависимости от глубины и тяжести расстройства, заключил врач.
Ученые из Стэнфордского университета (США) до этого выяснили, что склонность откладывать дела на потом может быть признаком не только прокрастинации, но и нового подтипа депрессии — "когнитивного".