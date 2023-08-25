Врач объяснил, как распознать депрессию у подростка

"Если у подростка вы заметили, например, замкнутость, отгороженность от окружающих, снижение фона настроения, апатичность, потерю интереса к играм, к учебе, к хобби, появление мрачных высказываний или разговоры о бессмысленности и бесперспективности его (ее) жизни, раздражительность, вспыльчивость, бессонницу, то есть все основания для консультации у психолога или у врача", - отметил Скавыш.