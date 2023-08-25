Психоаналитик дала советы родителям и детям перед началом учебного года

О том, как правильно подготовиться к учебному году родителям и школьникам и кому это будет сделать сложнее, рассказала психоаналитик Ирина Смолярчук.

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Эксперт отметила, что главный мотиватор к учебе и желанию учиться — атмосфера в семье, настроение родителей. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями, то ребенок с удовольствием пойдет в школу и начнет учиться.

Если ребенок только начинает обучение, то вовлечение родителей — обязательный процесс. Родители должны объяснить ребенку, что это новый этап, в котором он обретет новых друзей, новые навыки, знания.

Детей не нужно пугать, потому что дети часто получают негатив от своих старших братьев и сестер. Стоит рассказать позитивные истории о своем школьном опыте, передает «Радио 1».

В свою очередь психолог София Ватаман добавила, что часто у родителей и школьников возникает «депрессия конца лета». Но такое состояние может испытать любой человек, которому жаль прошедшего отпуска, солнечных дней, тепла, передает NewsNN.