Психоаналитик дала советы родителям и детям перед началом учебного года
О том, как правильно подготовиться к учебному году родителям и школьникам и кому это будет сделать сложнее, рассказала психоаналитик Ирина Смолярчук.
Эксперт отметила, что главный мотиватор к учебе и желанию учиться — атмосфера в семье, настроение родителей. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями, то ребенок с удовольствием пойдет в школу и начнет учиться.
Если ребенок только начинает обучение, то вовлечение родителей — обязательный процесс. Родители должны объяснить ребенку, что это новый этап, в котором он обретет новых друзей, новые навыки, знания.
Детей не нужно пугать, потому что дети часто получают негатив от своих старших братьев и сестер. Стоит рассказать позитивные истории о своем школьном опыте, передает «Радио 1».
В свою очередь психолог София Ватаман добавила, что часто у родителей и школьников возникает «депрессия конца лета». Но такое состояние может испытать любой человек, которому жаль прошедшего отпуска, солнечных дней, тепла, передает NewsNN.
О том, как подготовить ребенка к первому походу в школу, «Вечерней Москве» рассказала и детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.