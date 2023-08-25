Родителям объяснили, на что обратить внимание перед покупкой детского одеяла
Родителям нужно внимательнее относиться к выбору детского одеяла, чтобы обеспечить ребенку здоровый сон. Три параметра, на которые важно обращать внимание перед его покупкой, эксперты перечислили в разговоре с «Общественной службой новостей».
Так, прежде всего важно, чтобы одеяло было гипоаллергенно. Специалисты советуют отдавать предпочтением тем, которые сделаны из холлофайбера, синтепона, синтепуха и других синтетических материалов, потому что они чаще всего не вызывают аллергию. Еще один параметр — воздухопроницаемость. На это стоит обратить внимание тем родителям, чьи дети ведут себя беспокойно ночью и любят закутываться в одеяло. В этом случае лучше покупать одеяло из натурального сырья, которое лучше пропускает воздух. Однако они чаще отличаются аллергенностью, предупредили эксперты.
Кроме того, родителям посоветовали посмотреть, как простегано одеяло. Чтобы ребенку было удобно, лучше покупать те модели, которые выполнены кассетной техникой или «каростеп». Наполнитель в них не будет сбиваться в комки.
Психолог, эксперт DIR/Floortime «ЦЗиР Свт. Луки» Николай Романовский до этого сказал, что важным показателем развития ребенка является улыбка значимому взрослому.