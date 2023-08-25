Родителям объяснили, на что обратить внимание перед покупкой детского одеяла

Родителям нужно внимательнее относиться к выбору детского одеяла, чтобы обеспечить ребенку здоровый сон. Три параметра, на которые важно обращать внимание перед его покупкой, эксперты перечислили в разговоре с «Общественной службой новостей».

Так, прежде всего важно, чтобы одеяло было гипоаллергенно. Специалисты советуют отдавать предпочтением тем, которые сделаны из холлофайбера, синтепона, синтепуха и других синтетических материалов, потому что они чаще всего не вызывают аллергию. Еще один параметр — воздухопроницаемость. На это стоит обратить внимание тем родителям, чьи дети ведут себя беспокойно ночью и любят закутываться в одеяло. В этом случае лучше покупать одеяло из натурального сырья, которое лучше пропускает воздух. Однако они чаще отличаются аллергенностью, предупредили эксперты.