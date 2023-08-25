Как понять, что ваш ребенок употребляет наркотики

Подростки порой впутываются в самые неприятные истории, связанные с употреблением психотропных веществ, особенно под влиянием «плохой компании». Ни для кого не секрет, что часто такой компанией становится окружение в школе. Как определить, что у ребенка начались проблемы с наркотиками, мы узнали в беседе с психиатром-наркологом клиники «Зависимость» Алексеем Казанцевым.

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Все больше разговоров о распространении наркотиков в школах. Как родителям понять, что ребенок употребляет запрещенные вещества? Раньше у детей проверяли вены, но сейчас много способов употребления, которые не оставляют визуальных следов.

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— Основные приметы, на которые стоит обратить внимание – это то, что стало происходить что-то, чего не было раньше. Например, ребенок стал чаще запираться в комнате, вы стали находить неизвестные предметы, обожженные ложки, пластиковые бутылки, обрезанные ручки. Явный признак – изменение размера зрачков у ребенка или его питания.

Психостимуляторы действуют так, что ребенок перестает есть, не спит, начинает стремительно худеть. Если это что-то из группы конопли, то наоборот, начинает есть очень много, постоянно веселится. При употреблении любых видов наркотиков зрачки болезненно реагируют на свет: либо превращаются в спичечную головку, либо расширены.

В каком возрасте чаще всего ребенок начинает употреблять наркотики?

— Возраст первых проб в употреблении психоактивных веществ у всех разный, в основном в зоне риска подростки, молодые люди. Крайне редко, в асоциальных семьях – начинают употреблять в детском возрасте.

Как поступать родителю: вести ли сразу к наркологу или провести беседу с ребенком?

— Если родители заметили основные признаки – ребенок стал неуправляемым, убегает, стал плохо учиться, снизилась концентрация внимания, начались резкие перепады настроения, стал слишком активным, или, наоборот, очень сонным, – необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Это психиатры, наркологи, психологи, психотерапевты, которые работают с зависимым поведением.

Стоит ли родителям бояться некоего клейма или общественного порицания из-за того, что ребенок употребляет наркотики?

— Можно обратиться к специалистам, которые не находятся в наркодиспансерах, а пойти к частным практикующим врачам. Но вы должны почитать отзывы о них, а может, и самим прийти на первичную консультацию и пообщаться со специалистом, посмотреть уровень клиники, самого врача. Посетите нескольких врачей в разных районах города. Тогда сможете найти специалиста, к которому пойдете без риска для себя и ребенка.

Какое влияние запрещенные вещества оказывают на организм ребенка?

— К сожалению, психоактивные вещества очень пагубно воздействуют на неразвитый головной мозг подростка или молодого человека. Это связано с тем, что часть из них приводит к серьезным когнитивным нарушениям: ухудшается память, мышление, ребенок становится неусидчивым, не может долго находиться на одном месте. Соответственно, ухудшаются его оценки, начинаются конфликты с обществом и прогулы в школе.

Какие еще вещества опасны для школьников?

— Все психоактивные вещества, включая транквилизаторы, если они не назначены врачом по медицинским показаниям, могут быть опасны для ребенка, так как оказывают либо затормаживающее, либо возбуждающее действие на центральную нервную систему.

Есть ли какая-то связь потребления наркотиков с воспитанием?