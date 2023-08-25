Дополнительные занятия, которые помогут ребенку развиваться

Дополнительные занятия, которые помогут ребенку всесторонне развиваться
Хоть современная школьная программа довольно обширна, без дополнительных занятий обходится редкий ребенок. Но куда же отправить своего школьника, чтобы ребенок точно получил полезные знания, которые пригодятся в будущей профессии? На этот вопрос нам ответил эксперт.
IT-курсы
Без компьютерной грамотности сегодня невозможно представить ценного специалиста на рынке труда. Именно поэтому такое распространение получают всевозможные кружки, связанные с информатикой. Современные дети с ранних лет осваивают гаджеты и другую технику, а потому для них не составляет труда влиться в мир IT. Кстати, для старших школьников существуют курсы по продвижению в соцсетях, что будет интересно каждому второму подростку, возможно, и ваш школьник с удовольствием втянется.
Иностранные языки
Несмотря на напряженную ситуацию в мире, знание иностранных языков, преимущественно — английского, будет большим плюсом. Во многих сферах жизни бывает не разобраться без иностранных языков, особенно если ваш ребенок планирует влиться в одну из самых современных профессий, к примеру, хочет стать графическим дизайнером или тем же IT-специалистом. Дайте школьнику возможность самостоятельно выбрать язык и уже после этого помогите с подбором репетитора или же курсов.
Музыка и спорт
Помимо интеллектуальной деятельности, не стоит игнорировать и другие области. Занятие музыкой или спортом, по статистике, помогают ребенку проявлять активную жизненную позицию и идти быстрее по школьной программе. Известный факт — игра на музыкальных инструментах помогает развивать мозг на 10% быстрее, чем людям без подобных увлечений. О пользе спорта и говорить не приходится — поддержание формы и тонуса мышц помогает избежать многих проблем со здоровьем. Но можно и совместить приятное с полезным, например, отдать ребенка в танцевальную студию, где он будет развивать слух, гибкость и в целом будет заряжаться позитивными эмоциями, которые невероятно важны для школьника.