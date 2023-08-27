Как мягко вернуть ребенка в рабочий режим после каникул

После трех месяцев каникул детям очень непросто вернуться в рабочий график. Как легко настроить ребенка на возвращение в детский сад и школу, расскажет Москва 24.

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Корректировка сна

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За неделю до конца каникул стоит начать постепенный возврат к рабочему графику сна и бодрствования. При этом насильно заставлять ребенка ложиться пораньше не надо – лучше прибегнуть к стратегии ранних подъемов.

А чтобы вставать было легче, можно запланировать на утро какие-нибудь интересные мероприятия. Например, посвятить последние летние деньки походам, рыбалке или играм на свежем воздухе.

Все на шопинг!

Лучший способ настроить мысли детей на предстоящий учебный год – накупить им новых вещей, которые пригодятся для школы. Прежде всего, нужно провести ревизию того, что уже есть, и вместе с ребенком составить список покупок.

В магазине родителям лучше позволить ребенку самому выбрать то, что ему по-настоящему нравится. По крайней мере, стоит постараться это сделать.

Правильные установки

Все разговоры с ребенком о буднях в детском саду или школе стоит переводить только в позитивное русло. Самое время напомнить детям, как здорово снова встретить своих друзей и какие праздники, экскурсии и игры ждут их впереди.

Также чтобы правильно настроить ребенка, можно сесть вместе с ним и повспоминать приятные моменты из учебных будней прошлого года. А вот фразы в духе "я и сама не любила школу" оптимизма точно не добавят. Так что ради спокойствия ребенка о собственном негативном опыте (если он и правда был) взрослым стоит умолчать.

Личный календарь

Плавно вернуться к тайм-менеджменту рабочих будней поможет создание личного графика. Нужно взять большой бумажный календарь и вместе с ребенком отметить в нем дни, когда, кроме детского сада или школы, у него есть занятия в секциях и кружках.

Также в детском графике можно обозначить дни рождения друзей и родственников. И, конечно же, обязательно запланировать даты семейных мероприятий.

Повторение – мать учения

Здесь речь пойдет не о знаниях из учебников – их ребята будут вспоминать уже в школе. До 1 сентября важно убедиться, что дети за долгие дни каникул не забыли основные правила общения в учебном заведении.