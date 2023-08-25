«Звоночки», что ваш ребенок вырастет в токсичного взрослого

Иногда очень трудно заметить, что ребенок взял за основу неверную модель поведения, которая приводит к тому, что малыш вырастает в настоящего взрослого «токсика». Мы собрали основные моменты, которые должны насторожить родителей — будьте внимательны к поведению своего ребенка, иначе есть риск хлебнуть проблем уже в пубертате.

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Ребенок устраивает постоянные истерики

Некоторые дети, просто не знают, как еще привлечь внимание родителей и получить то, что так хочется. В ход идет самое действенное средство — истерика. Не стоит недооценивать малыша, ведь дети прекрасно чувствуют настроение взрослых, где нужно надавить, чтобы родители пошли на уступки. Став старше, ребенок не только не избавится от этой привычки, но трансформирует ее таким образом, чтобы продавливать уже своего партнера в отношениях, да и в принципе окружающих. Не допускайте подобного поведения.

Ребенок плохо высказывается о других детях

Конечно, подобное поведение можно списать на то, что дети в принципе не могут контролировать эмоции, а потому взрослые часто прощают критику и оскорбления других детей из уст своего ребенка. Психологи настоятельно не советуют поощрять подобное поведение, так как взрослому подобное уже не простят и ваш ребенок может попасть в очень неприятную ситуацию в будущем. Подумайте об этом.

Ребенок не признает вину