Перед 1 сентября стрессуют 28% матерей и 17% отцов школьников
Число тех, кто недоволен качеством обучения детей, за 3 года увеличилось.
День знаний — не только радостный, но и нервозный день для многих родителей, свидетельствует опрос сервиса SuperJob, результаты которого приводит 47news.
Так, женщины переживают 1 сентября намного тяжелее, чем мужчины (28% против 17% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (29% против 19%).
Вместе с тем выяснилось, что лишь 22% респондентов полностью удовлетворены качеством школьной программы, а 45% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 8% полностью, а 25% скорее не удовлетворены.