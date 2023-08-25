Перед 1 сентября стрессуют 28% матерей и 17% отцов школьников

Число тех, кто недоволен качеством обучения детей, за 3 года увеличилось.

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День знаний — не только радостный, но и нервозный день для многих родителей, свидетельствует опрос сервиса SuperJob, результаты которого приводит 47news.

Так, женщины переживают 1 сентября намного тяжелее, чем мужчины (28% против 17% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (29% против 19%).