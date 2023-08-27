Как собрать недорогой букет на 1 Сентября: секреты флориста

Флорист Денис Дедов объяснил, как сэкономить на букете к Дню знаний. Он предложил часть цветочной композиции собрать самим.

«Используйте сезонные цветы: гладиолусы, георгины, астры, цинии, целлозию, ягоды рябины и калины. Если вы заранее придете в цветочный магазин с частью своих цветов и часть купите на месте, флористы помогут вам собрать недорогой букет», – передает слова Дедова «Городовой».

Такая хитрость поможет сэкономить на букете учителю и снизить и так немалую стоимость подготовки ребенка к школе.

Для того чтобы букет сохранился к торжественному дню, эксперт рекомендует держать его в воде при температуре +3... +8 градусов, воду необходимо менять каждый день. При этом важно постоянно обновлять срез, подрезая стебли букета. По словам Дедова, при соблюдении этих простых правил цветы должны простоять неделю.