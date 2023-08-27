6 книг для чтения с детьми

По выходным сотрудники московских библиотек рассказывают читателям mos.ru о детских книгах, которые подскажут, как разрешить ту или иную жизненную ситуацию. Анна Маркина из библиотеки № 55 выбрала шесть книг современных авторов — эти истории понравятся всей семье.

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Малышам

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«Собачье такси» Марины Тараненко

Совсем юным читателям горячо рекомендую книгу современной писательницы Марины Тараненко. Особенно она понравится тем, у кого есть собака.

«Собачье такси» — это история в смешных стихах, которая познакомит с разными породами собак. Сюжет тоже забавный: однажды одну из машин такси угоняет черный кот, и другим четвероногим водителям нужно объединиться, чтобы отправиться в захватывающую погоню за злоумышленником. Прочитав книгу, можно поговорить с ребенком о том, что многие проблемы эффективнее решать сообща.

Иллюстрации Екатерины Сперанской влюбляют в себя с первой страницы. Они идеально сочетаются с текстом, превосходно раскрывая историю.

«Хватит читать!» Клэр Гратьи

В этой истории многие любители книг от мала до велика узнают себя. Главный герой, крысенок Горацио, больше всего на свете обожает читать. Но что будет, если лишить его всех книг? В какое приключение он может отправиться, чтобы снова оказаться в окружении дорогих сердцу томов? Сможет ли поселиться в библиотеке, как всегда мечтал, несмотря на возражения родных?

Думаю, эта книга сможет пробудить любовь к чтению у ребенка. Впрочем, она не только об этом. Клэр Гратья покажет, как важно стремиться к мечте, преодолевая трудности. А взрослые смогут вспомнить, как сами читали тайком по ночам, прячась под одеялом с фонариком.

Детям постарше

«Магия “Чехарды”» Юлии Венедиктовой

Иногда очень хочется, чтобы волшебство оказалось где-нибудь рядом, например в соседнем дворе. Главной героине этой истории Ясе невероятно повезло: настоящая школа магии расположилась прямо на чердаке ее дома! Конечно, девочке захотелось туда поступить. Теперь Ясю ждет множество сказочных приключений, в которых будет важно не только уметь колдовать, но и помнить, какой ты человек.

Это очень добрая и уютная книга, которую хочется читать не отрываясь. Если вы думаете, что взрослым будет не очень интересно, то вы ошибаетесь — история никого не оставит равнодушным.

«Приключения Славки Щукина. 33 истории про вранье» Евгения Мамонтова

Славке 12 лет, он обычный мальчик из обычной семьи. Но кое-что отличает его от многих сверстников: у него очень богатая фантазия, из-за которой он иногда попадает в курьезные ситуации. Наблюдать, как он ищет из них выход, — отдельное удовольствие.

Книга — сборник коротких историй, и каждая посвящена тому или иному приключению мальчика. По его словам, ничего из этого он не выдумал — разве что немного приукрасил.

А еще здесь затрагивается множество тем, которые можно будет обсудить во время семейного чтения. У Евгения Мамонтова прекрасный стиль, так что вы отлично скоротаете вечер-другой.

Подросткам

«Мечтатели» Александра Егорова

Подросткам хочу посоветовать пронзительную и тонкую книгу о взрослении. В центре сюжета — история юноши и девушки, которым предстоит открыть много нового в себе, начать иначе смотреть на мир и подумать о будущем. И конечно, испытать первую любовь.

Денис живет в неблагополучном районе Санкт-Петербурга, а Таня — на Петроградке. Их окружают очень разные люди и разные вещи, но все-таки они находят дорогу друг к другу. Роман напомнит взрослым о том, каково быть юным, а подросткам даст возможность разобраться в собственных чувствах.

«Я — Ви» Татьяны Донценко

Раньше подростки мечтали быть космонавтами, сегодня — блогерами. Но так ли безоблачна эта привлекательная профессия? Роман Татьяны Донценко — захватывающий триллер о юных блогерах, которые стремятся к популярности без оглядки. Виола — одна из них. Во что бы то ни стало она хочет собрать на своей странице огромное количество подписчиков, но вскоре начинает понимать, что все вокруг меняется и даже собственное отражение перестает ей принадлежать.