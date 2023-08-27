Психолог дала советы родителям первоклассников

"Родители могут просматривать чат только тогда, когда у них есть время, когда они отдохнувшие и в хорошем расположении духа. Если какое-то сообщение задело, важно сразу не отвечать: отвлечься и успокоиться, а лишь затем перечитать и сформулировать короткий ответ. Главное, понимать, для чего вы в этом чате и что конфликт не пойдет на пользу вашему ребенку, - добавила медицинский психолог".