«Рюкзак должен собирать сам»: психолог дала советы родителям первоклассников
Медицинский психолог Светлана Акентьева рассказала о важных правилах, которые помогут настроиться на первый учебный год.
До начала нового учебного года осталось меньше недели. Это важный день не только для юных северян, но и их родителей. Мысль о том, что уже скоро придется быть родителем первоклассника, а не детсадовца, приводит многих мам и пап в ужас.
Медицинский психолог Новоуренгойского ПНД Светлана Акентьева в разговоре с «Ямал 1» дала несколько важных советов, которые могут пригодиться родителям. Для начала эксперт советует научить первоклассника самостоятельности.
"Обязательно приучать ребенка к самостоятельности, чтобы он хотя бы рюкзак свой сам собирал с вечера на следующий день. Любая помощь должна быть либо организующая, либо направляющая, но никак не замещающая. То есть домашние задания ни в коем случае нельзя делать вместо ребенка", - пояснила Светлана Акентьева.
Родителям также важно не паниковать и не передавать свою тревогу ребенку. От слишком нервного состояния первоклассник может заранее невзлюбить учебу.
Еще один важный аспект для родителей первоклассника – новые чаты. Большое количество сообщений от незнакомцев может потревожить любого взрослого.
"Родители могут просматривать чат только тогда, когда у них есть время, когда они отдохнувшие и в хорошем расположении духа. Если какое-то сообщение задело, важно сразу не отвечать: отвлечься и успокоиться, а лишь затем перечитать и сформулировать короткий ответ. Главное, понимать, для чего вы в этом чате и что конфликт не пойдет на пользу вашему ребенку, - добавила медицинский психолог".
О главных секретах подготовки самих детей к первому классу Светлана Акентьева рассказывала «Ямал 1» ранее.