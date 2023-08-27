Составляем список того, что вам может понадобиться в школе и отсеиваем все ненужное

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Если в преддверии 1 сентября дети волнуются, как их встретят будущие одноклассники и учителя, то у родителей — своя головная боль: как собрать ребенка в школу без нервов и больших затрат. Рассказываем, на что обратить внимание, а что можно смело пропустить.

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Для начала — нужно определиться, какую одежду следует покупать. Понятно, что пиджак вам понадобится один — вряд ли ваш ребенок будет надевать его каждый день. А вот футболок, белых рубашек нужно купить побольше, чтобы можно было их менять каждый день. Мы составили для вас памятку, которая точно пригодится при покупке всего необходимого.

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Трикотажные поло и лонгсливы, хлопковые жилеты и кардиганы, удобные брюки и юбки

Дизайнеры Orby учли последние тенденции подростковой и взрослой моды и разработали гардероб в самых актуальных силуэтах сезона, который можно носить не только в школе, но во время прогулок с друзьями. Утилитарные, многослойные и в то же время насыщенные яркими и трендовыми элементами сезона образы — все это в осенней коллекции 2023.

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ЛИНЕЙКИ И ДРУГИХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ СЛУЧАЕВ

Классические брюки, пиджаки, жилеты, белые рубашки и блузы, галстуки и бантики

Российский бренд SELA в этом году подготовил функциональную школьную коллекцию в стиле преппи. Линейка продумана до мелочей — учтены все требования к форме, а также пожелания родителей и запросы современных детей. Школьная коллекция рассчитана на детей от 7 до 14 лет и имеет размерный ряд от 122 до 164 размера. Основу палитры составляет синий цвет, который дополняют черный и серый. А еще дизайнеры разработали необычные фишки: отстегивающиеся воротнички на платьях, юбки и брюки с утяжками (можно регулировать ширину по талии), брюки с подкладками, чтобы не вытягивались колени.

ВЕЩИ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Базовые футболки (учтите, что в некоторых школах принят определенный цвет для каждого класса), трикотажные леггинсы, велосипедки, джоггеры и специальная спортивная обувь.

Проверьте, что спортивный костюм обеспечивает комфорт и свободу движения для ребенка. Уделяйте внимание деталям, таким как качество швов, резинки, молнии и застежки. Они должны быть надежными и не стеснять движения.

Данная модель российского бренда FORWARD состоит из 100% синтетики, что позволит ребенку без трудностей повторять все силовые упражнения и растяжку.

При выборе кроссовок обращайте внимание, чтобы они подходили ребенку по размеру и хорошо облегали его стопу. Избегайте кроссовок, которые слишком тесные или слишком объемные, так как это может привести к дискомфорту и повреждениям стопы. Убедитесь также, что есть достаточно места для пальцев — примерно палец-два между концом пальца и носком кроссовки.