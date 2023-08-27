Врач посоветовала обследовать ребенка перед школой
Om1.ru: детям нужно пройти плановую диспансеризацию накануне учебного года. Специалисты подчеркнули, что именно в школьные годы ребёнок интенсивно растёт, и вместе с организмом меняется его режим, причём кардинально. А состояние здоровья маленького человека важно знать не только врачам, но и его родителям. Причём все обследования бесплатные, а список их крупный.
Медосмотр перед поступлением в школу
Будущим первоклашкам в возрасте 6 лет нужно пройти плановую диспансеризацию. Она позволит определить, к какой группе здоровья относится ребёнок. Вот что включает этот комплекс мероприятий:
Осмотр врачами:
- педиатр,
- невролог,
- офтальмолог,
- оториноларинголог,
- детский хирург,
- детский стоматолог,
- травматолог-ортопед,
- акушер-гинеколог,
- детский уролог-андролог,
- детский эндокринолог,
- детский психиатр.
Сдача анализов:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи.
Проведение исследований:
- комплексное УЗИ органов брюшной полости;
- УЗИ почек;
- эхокардиография;
- электрокардиография.
- Группы здоровья у детей
Знать группу здоровья важно, чтобы определить допустимый уровень умственной и физической нагрузки, а также, когда это потребуется, своевременно оказать нужную ребёнку медпомощь. Всего есть 5 групп здоровья:
- Первая — это здоровые дети.
- Вторая — дети без хронических заболеваний, но с функциональными и морфофункциональными нарушениями. К примеру, с нарушением массы тела, роста или зрения, а также те, кто часто болеет респираторными вирусными инфекциями.
- Третья — дети с хроническими заболеваниями в компенсированном состоянии, физическое и психическое развитие у этих детей в норме.
- Четвёртая — дети с заболеваниями в острый или подострый период, но с нормальным физическим и психологическим развитием.
- Пятая — дети с тяжёлым течением хронических заболеваний, которые сопровождаются частыми обострениями, в том числе дети-инвалиды.
Почему важно пройти медосмотр
Благодаря плановой диспансеризации о состоянии здоровья ребёнка будут знать не только врачи, но и главные люди в его жизни — его родители, которые будут своевременно проинформированы о проблемах со здоровьем, подчеркнула заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.
Если родители ребёнка не хотят в этом участвовать, им нужно подписать добровольный отказ.
«Отказ от профилактики влечёт за собой значительный риск оставить нераспознанным развитие заболевания, что в дальнейшем может существенно повлиять на качество жизни ребенка», — предупредил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
О том, как подготовить ребёнка к школе, «Секрет фирмы» узнал, поговорив с педагогами, психологами, нейрофизиологами и методистами.