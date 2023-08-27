Врач посоветовала обследовать ребенка перед школой

Om1.ru: детям нужно пройти плановую диспансеризацию накануне учебного года. Специалисты подчеркнули, что именно в школьные годы ребёнок интенсивно растёт, и вместе с организмом меняется его режим, причём кардинально. А состояние здоровья маленького человека важно знать не только врачам, но и его родителям. Причём все обследования бесплатные, а список их крупный.

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Медосмотр перед поступлением в школу

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Будущим первоклашкам в возрасте 6 лет нужно пройти плановую диспансеризацию. Она позволит определить, к какой группе здоровья относится ребёнок. Вот что включает этот комплекс мероприятий:

Осмотр врачами:

педиатр,

невролог,

офтальмолог,

оториноларинголог,

детский хирург,

детский стоматолог,

травматолог-ортопед,

акушер-гинеколог,

детский уролог-андролог,

детский эндокринолог,

детский психиатр.

Сдача анализов:

общий анализ крови;

общий анализ мочи.

Проведение исследований:

комплексное УЗИ органов брюшной полости;

УЗИ почек;

эхокардиография;

электрокардиография.

Группы здоровья у детей

Знать группу здоровья важно, чтобы определить допустимый уровень умственной и физической нагрузки, а также, когда это потребуется, своевременно оказать нужную ребёнку медпомощь. Всего есть 5 групп здоровья:

Первая — это здоровые дети.

Вторая — дети без хронических заболеваний, но с функциональными и морфофункциональными нарушениями. К примеру, с нарушением массы тела, роста или зрения, а также те, кто часто болеет респираторными вирусными инфекциями.

Третья — дети с хроническими заболеваниями в компенсированном состоянии, физическое и психическое развитие у этих детей в норме.

Четвёртая — дети с заболеваниями в острый или подострый период, но с нормальным физическим и психологическим развитием.

Пятая — дети с тяжёлым течением хронических заболеваний, которые сопровождаются частыми обострениями, в том числе дети-инвалиды.

Почему важно пройти медосмотр

Благодаря плановой диспансеризации о состоянии здоровья ребёнка будут знать не только врачи, но и главные люди в его жизни — его родители, которые будут своевременно проинформированы о проблемах со здоровьем, подчеркнула заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Если родители ребёнка не хотят в этом участвовать, им нужно подписать добровольный отказ.

«Отказ от профилактики влечёт за собой значительный риск оставить нераспознанным развитие заболевания, что в дальнейшем может существенно повлиять на качество жизни ребенка», — предупредил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.