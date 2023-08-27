Психолог рассказала, как восстановить режим ребенка в преддверии учебного года

«Ежедневно сдвигайте время отхода ко сну и пробуждения на 20–30 минут раньше. Например, если ребенок ложился в 23:00, а вставал в полдень, то в первый день постарайтесь уложить его в 22:30, а разбудить в 11:30», – передает слова психолога «Газета.Ru».