Психолог рассказала, как восстановить режим ребенка в преддверии учебного года
Специалист предлагает родителям прибегнуть к систематическому подходу. Важно каждый день плавно изменять время отхода ребенка ко сну и время подъема.
«Ежедневно сдвигайте время отхода ко сну и пробуждения на 20–30 минут раньше. Например, если ребенок ложился в 23:00, а вставал в полдень, то в первый день постарайтесь уложить его в 22:30, а разбудить в 11:30», – передает слова психолога «Газета.Ru».
Важно добавить в жизнь спокойные вечерние прогулки. Свежий воздух позволит лучше подготовить ребенка ко сну. Психолог добавила, что для восстановления режима важно избегать компьютерных игр и мультиков перед сном, так как они стимулируют нервную систему и препятствуют засыпанию.
Ранее «ФедералПресс» приводил советы психолога для контроля над карманными расходами ребенка.