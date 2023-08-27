Сколько стоит собрать ребенка в школу: 10 вещей, на которые придется потратиться родителям

Конец августа — тревожное время сборов в школу детей и внуков. Нужно успеть красиво нарядить своё чадо на линейку, собрать комплекты повседневной и спортивной одежды, заполнить рюкзаки нужными канцтоварами и подготовить инвентарь для дополнительных занятий. И хотя образование у нас бесплатное, собирать детей в школу — дело довольно недешёвое.

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Росстат подсчитал, что базовый набор для девочки-школьницы, куда входят одежда и канцтовары, в 2023 году обойдется в 26 383 рублей, а для мальчика — в 22 298 рублей. Для многих регионов это сумма месячной зарплаты, а для многодетных семей — настоящее финансовое испытание. «Москва Меняется» решила выяснить реальное положение дел.

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Во многих столичных школах введен стандарт формы с логотипами учреждения, в других же придерживаются рекомендации «светлый верх и темный низ». В приоритете официально-деловой стиль: классические костюмы в неброских тонах и строгие сарафаны для девочек. Школьная одежда делится на парадную, повседневную и спортивную. Она должна быть удобной, эстетичной, в деловом стиле, соответствовать погоде и температуре в помещении. Рассмотрим 10 базовых позиций, без которых не обойтись ни одному школьнику.

Стоимость костюмов для мальчиков и девочек разная, поскольку юным леди требуется значительно больше элементов гардероба.

Необходимый комплект для мальчиков:

Пиджак — 1 шт., брюки — 1 шт., жилет — 1 шт., галстук — 1 шт., рубашки с длинным рукавом (белые и пастельных тонов) — 3 шт., рубашки с коротким рукавом — 2 шт., теплая кофта — 2 шт., нижнее белье, носки (комплекты).

Средняя стоимость: от 7 500 тыс. руб.

Необходимый комплект для девочек:

Пиджак — 1шт., юбка — 1 шт., сарафан — 1 шт., блузки и рубашки с длинным рукавом — 3 шт., рубашки с коротким рукавом — 2 шт., кардиган — 2 шт., нижнее белье, колготки, носки и гольфы — комплекты, заколки для волос, резинки, банты — 3–4 шт.

Стоимость: от 11 500 руб.

Обувь

Понадобятся школьные туфли, сезонная обувь. Для девочек, занимающихся танцами — балетки.

Средняя стоимость: от 7 000 руб.

Спортивный костюм

Как для мальчиков, так и девочек, для занятий физкультурой требуется комплект одежды, состоящий из: белых футболок — 2–3 шт., спортивных штанов — 1 шт., олимпийки — 1 шт., шорт — 1 шт., кроссовок — 1 пара.

Средняя стоимость: от 6 500 руб.

Рюкзак

Желательно приобретать с ортопедической спинкой и дизайном, который выберет сам ребенок. Рюкзак должен быть легким, повторять анатомическую форму и иметь надежные толстые лямки. При покупке лучше выбирать модели с отсеками — в них можно будет отдельно сложить тетради, учебники и канцелярские товары.

Средняя стоимость: от 2 200 тыс. руб.

Мешок для сменной обуви

Без сменной обуви в школу не допускают. Поэтому лучше подготовить заранее несколько штук прочных мешков для сменки, желательно с карманом для мелочей.

Стоимость: от 300 до 600 рублей.

Канцтовары

Список необходимых для школы канцтоваров:

Ручки с синими и черными чернилами, простые карандаши (мягкие или твердо-мягкие), набор цветных карандашей, маркеры и фломастеры, корректор, точилка, пенал, линейка (не менее 15 сантиметров), ластик, клей-карандаш, ножницы (для учеников начальной школы лучше выбрать безопасные ножницы с закругленными кончиками), дневник, тетради в линейку, тетради в клетку, пластиковая закладка, папки для тетрадей и прозрачные файлы, прозрачные обложки для тетрадей и учебников, подставка для книг и блокнот для заметок, калькулятор.

Для уроков труда и ИЗО:

Цветная бумага и цветной картон, белый картон, плотная белая бумага, кисти для рисования, баночка для воды, клеенка, гуашь (6 цветов), акварельные краски, альбом для рисования, пластилин и пластиковая дощечка для работы, фартук и перчатки.

Средняя стоимость: от 9 000 руб.

Комплект для защиты от дождя

В него входит: зонтик, дождевик, резиновые сапоги.

Средняя стоимость: 3000 руб.

Бокс для еды

Если у ребенка много занятий и он посещает продленку, необходимо иметь пластиковый бокс для бутербродов и спортивную бутылку для воды с плотной крышкой, во избежание порчи учебников и тетрадей.

Средняя стоимость: 800 руб.

Детские смарт-часы

Не во многих школах разрешают пользоваться телефонами, но чтобы поддерживать связь с ребенком в течении для, лучший выход — умные часы. Во многих моделях есть встроенная камера, голосовой помощник «Алиса» и GPS-трекер, позволяющий видеть местонахождение ребенка.

Средняя стоимость: от 1800 руб. до 6000 тыс. руб. (в зависимости от модели).

Сезонная одежда

Говоря о сборах в школу, не стоит ограничиваться перечнем костюмов и канцтоваров. Наступила осень, и стремительно растущие дети не умещаются в прошлогоднюю одежду. Значит, нужны: куртка — 1 шт., легкая шапка — 1 шт., новые джинсы — 1 шт. и яркие лонгсливы — 2–3 шт., удобные ботинки для прогулок. Дети часто посещают школьные экскурсии в выходные дни и должны выглядеть красиво и аккуратно в повседневной одежде.

Средняя стоимость: от 8 000 руб.

ИТОГО:для мальчиков (по минимальным ценам) — 46 100 руб. для девочек — 50 100 руб.