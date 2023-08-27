Психолог: если ребенок не хочет учиться, родители должны ему помочь

Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь. Такие советы дала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина.

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«Важно показать ребенку, что родители всегда готовы понять его и поддержать. <…> Важно изменить свою реакцию на эту фразу. Родители часто реагируют негативно. <…> Однако важно показать ребенку, что его чувства — это нормально», — рассказала Луиза Истомина во время беседы с «Газете.Ru».

Специалист добавила, что не нужно в семье делать тему учебы главной для обсуждения. Также стоит разобраться в причинах нежелания ребенка учиться. Истомина отметила, что это может быть связано с проблемами внутри класса, в которых стоит разобраться.