Какой спорт помогает сформировать осанку у ребенка

«Не сутулься», «сядь прямо» – эти фразы часто можно слышать от родителей и учителей. Нарушение осанки – явление нередкое среди детей школьного возраста. Реалии современной жизни только способствуют неправильному формированию осанки, поэтому у большинства родителей возникает вопрос: как её сформировать и сохранить ровной?

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На этот вопрос ответила Мария Дугинова, детский хирург-ортопед НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

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Прежде всего, специалист разграничила понятия осанки и сколиоза – заболевания опорно-двигательного аппарата. Многие родители «приписывают» своим детям диагноз сколиоз, когда видят, что они сутулятся или криво сидят за столом. На самом деле, нарушение осанки – это не болезнь, хотя эту патологию относят к числу самых распространённых проблем, связанных с позвоночником.

«Осанка – это положение тела в пространстве, то есть то, как мы умеем держать положение тела: головы, плечей, таза. Ребёнок рождается, не имея физиологических изгибов позвоночника, у него нет сформированного мышечного каркаса. Осанка – это приобретённый навык, её формирование происходит по мере роста. Физиологических изгибов позвоночника у нас несколько: шейный – лордоз, грудной – кифоз и поясничный – поясничный лордоз. Все они формируются с возрастом. Нарушений осанки выделяют пять: сутулая осанка, когда увеличивается изгиб шейного отдела позвоночника и сглаживается поясничный изгиб; лордотическая осанка, при которой голова наклонена вперед и шея кажется укороченной; кифотическая осанка с выпуклым грудным изгибом позвоночника; плоская спина, когда изгибов позвоночника практически нет; сколиотическая осанка, когда идёт асимметрия надплечий и треугольников талии», – рассказывает ортопед.

Диагностику нарушения осанки у ребёнка родители могут провести самостоятельно дома. Нужно раздеть ребёнка, выставить ровно перед зеркалом, так, чтобы уши и плечи были на одном уровне и посмотреть – нет ли перекоса.

На нарушение осанки влияет, прежде всего, отсутствие физической активности. Современные дети много времени сидят за уроками, за компьютером, за играми – так у них формируется патологический паттерн. Основная проблема сегодня связана с гиподинамией, отсутствием дисциплины, регулярности физической активности. «Раньше в школе проводилась зарядка, утром и в течение дня выполнялись упражнения – это была правильная практика. Сегодня даже после приёма ортопеда, где родителям и детям объясняют, какую гимнастику нужно делать – все забывают об этом», – отмечает врач.

Осанка – это приобретённый навык. Нет лекарств, физиопроцедур или другого специального лечения от нарушения осанки – она формируется по мере роста и в течение жизни.

Осанку, по словам Марии Владимировны, можно выправить, но над этим нужно работать. Основные рекомендации будут общими – вне зависимости от вида нарушения. ОФП, зарядка, плавание – всё это хорошо укрепляет мышцы. Корректоры осанки, которые сегодня есть в широком доступе, могут помочь, если применяются грамотно: носить их можно не более двух часов 2-3 раза в день.

«Сейчас ортопеды активно взаимодействуют с ортодонтами. Есть понимание, что при патологических процессах, в том числе, при нарушении осанки, у нас происходит передавливание верхнего плечевого пояса, что приводит к проблемам с зубами», – добавляет врач.

В преддверии начала нового учебного года детский ортопед рекомендует обратить внимание на то, с каким ранцем ребёнок пойдёт в школу. Тяжёлые сумки и рюкзаки – фактор риска, влияющий на осанку. Это дополнительная осевая нагрузка на область предплечья, на мышцы спины. Ранец должен быть с широкими лямкам, спинкой, сконструированной с учётом ортопедических изгибов, иметь небольшой вес. Девочкам для школы лучше не приобретать сумки, которые они будут носить на одном плече – нагрузка на плечи должна быть равномерной.

Какой вид спорта поможет сформировать осанку, а какой – навредит?

Отвечая на этот вопрос, врач дала рекомендации: «Ортопедически «правильный» спорт – плавание. С нашей стороны к нему противопоказаний нет. В этом же ряду – классический танец: на классической хореографии детей учат держать положение тела в пространстве. Она развивает мышцы-стабилизаторы, которые служат как для стопы, так и для спины. Эти секции можно посещать с самого раннего возраста».

Среди секций, которые можно рекомендовать детям также фигурное катание, лёгкая атлетика, разные виды борьбы. «Можно встретить мнение, что лёгкая атлетика, в частности, бег, приводит к ортопедическим проблемам. На самом деле, при правильной технике, если ребёнку бег «поставить» – рисков никаких нет. Борьба хорошо развивает мышцы-стабилизаторы – кора и спины. Как общеразвивающая физическая активность борьба – это хорошо», – комментирует эксперт.

К секциям, которые могут навредить здоровью, врач отнесла тренировки «с железом» в тренажёрном зале и художественную гимнастику. «Сегодня в тренажёрных залах можно увидеть детей, подростков, которые делают чрезвычайно тяжёлые физические упражнения – приседы с грузом на плечах, становую тягу и так далее. К сожалению, такая осевая нагрузка очень неблагоприятно влияет на позвоночник. У детей есть такая особенность – «толчки роста», которые происходят как раз в подростковый период. В этот период мышцы ещё не понимают, что тело вытянулось – и находятся в дисбалансе. Если в этот период заниматься такими тяжёлыми физическими нагрузками, может пострадать не только осанка, но и межпозвоночные диски», – предупреждает Мария Владимировна. Художественная гимнастика грозит проблемами с суставами из-за крайне избыточных механических нагрузок – стрессового воздействия на тазобедренные суставы и на позвоночник.

От типа нарушения осанки выбор спортивной секции не зависит. Но родители могут иметь ввиду, что плавание, например, сформирует осанку лучше, чем бокс, а классическая хореография лучше, чем лёгкая атлетика.

Если говорить в целом, то нарушение осанки, также, как и плоскостопие, не является противопоказанием к спортивным занятиям. «К нам, бывает, приводят детей, которым в поликлиниках запретили заниматься спортом из-за плоскостопия. Между тем, у детей до 8 лет есть физиологическое плоскостопие, которое считается вариантом нормы – запрещать спортивные тренировки им не нужно», – делится опытом врач.