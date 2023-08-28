Педиатр дал совет об использовании гаджетов школьниками

Заведующий Консультативно-диагностическим центром ГБУЗ Морозовская детская городская клиническая больница, врач-педиатр, кандидат медицинских наук Илья Сотников посоветовал родителям отслеживать время, которое ребенок проводит за гаджетами, особенно в том случае, если у него уже есть проблемы со зрением.