ЗОЖ с рождения: как сохранить здоровье ребёнка

Здоровье – это дар, который необходимо беречь и сохранять с раннего детства. Здоровый образ жизни для ребенка — это основа его физического и нравственного развития, его гармоничного существования в обществе. Как приучить ребенка к здоровому образу жизни, нам рассказала главный внештатный детский специалист по медицинской профилактике минздрава Нижегородской области, главный врач детской городской поликлиники №39 Советского района города Нижнего Новгорода» Инна Кондратьева.

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Главное — пример родителей

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Главными составляющими здорового образа жизни являются распорядок дня, свежий воздух, двигательная активность, здоровое питание, психическое и эмоциональное состояние.

Для каждого ребёнка самым главным примером являются родители, поэтому здоровый образ жизни должен начинаться именно с них. Например, летом устраивайте регулярные семейные прогулки с велосипедом, самокатом, роликами, играйте в мяч, ходите вместе в бассейн, на утреннюю пробежку, в походы. Зимой катайтесь на санках, коньках, лыжах. Дети и подростки должны уделять физической активности не менее 60 минут в день. Для этого достаточно пойти с ребёнком на пешую прогулку или прокатится на велосипедах, поиграть в любые подвижные игры. Физические упражнения хорошо укрепляют кости, мышцы и суставы, делают его выносливым.

Полноценный сон такая же неотъемлемая часть здорового образа жизни как питание и физическая культура. Ребёнок, который достаточно отдыхает, как правило, счастливее и здоровее своих не выспавшихся сверстников. Дети дошкольного возраста должны спать по 9 – 10 часов в сутки. Дети школьного возраста и подростки должны спать не менее 8 – 9 часов в сутки.

После летних каникул очень важно восстановить режим сна. Важно установить определенное время отхода ко сну, желательно в районе 21 – 21.30 часов. Этого режима надо придерживаться также в выходные и в праздничные дни.

Гуляйте в любую погоду

Свежий воздух и ежедневные прогулки благотворно влияют на организм. Гулять нужно в любую погоду. Полезно быть в местах, где много зелени, деревьев и цветов.

Принцип умной тарелки

Самый простой способ правильно питаться – это принцип «умной тарелки», или «тарелки здоровья». Половина рациона ребёнка должна состоять из некрахмалистых овощей (помидоры, огурцы, морковь, капуста и так далее). Четверть рациона ребёнка должна включать в себя крахмалосодержащие продукты (цельнозерновой хлеб, картофель, кукуруза, горох, каши, рис). Оставшаяся часть рациона должна содержать нежирное мясо (курица, индейка, рыба или постная говядина). К этому добавьте фруктов и нежирного молока. В рационе ребёнка должны быть только натуральные продукты, без химических добавок. Сбалансированная и полезная еда положительно влияет на здоровье детей, позволяя им нормально расти и развиваться.

Психическое и эмоциональное состояние

Основными причинами многих детских болезней являются отрицательные эмоции, переживания и стрессы, переутомление и семейные неурядицы. Эмоциональное состояние детей во многом определяется психологической атмосферой в семье. В будущем оно отразится и на их здоровье.

Если ребёнку дома эмоционально комфортно, то он будет счастлив, спокоен и уверен в себе. Положительные мысли улучшают гормональный фон, укрепляют иммунитет. Ребёнку нужна любовь, понимание и забота. Очень важно всегда поддерживать своих детей, укреплять их моральный и физический дух. Добрые слова, тепло и одобрение – вот основополагающие факторы здорового образа жизни каждого ребёнка.