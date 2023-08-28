4 важных покупки для школы, про которые часто забывают родители

В преддверии 1 сентября магазины школьных принадлежностей ломятся от наплыва родителей и детей. Если одни семьи начинают подготовку к новому учебному году еще в начале августа, то другие откладывают все приготовления до последнего.

Однако и те, и другие родители нередко забывают купить несколько важных вещей, которые непременно потребуются школьнику.

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Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Мешок для сменки

Носить сменную обувь в полиэтиленовом пакете крайне неудобно. В промозглую погоду пакеты нередко намокают и рвутся. Кроме того, порой школьники умудряются путать пакеты и приносить домой чужую обувь.

Чтобы этого не происходило, купите своему ребенку яркий мешок для сменной обуви из непромокаемого материала.

Бутылка для воды

Во многих школах можно найти кулеры для воды, но вот стаканчики нередко оказываются в дефиците. Чтобы ребенок не бегал по всей школе в поисках стакана, снабдите его многоразовой бутылкой для воды. Так вы позаботитесь не только о школьнике, но и об экологии. Во время покупки старайтесь приобретать ту бутылку, которая придется ребенку по душе, чтобы он точно ей пользовался.

Ланч-бокс

Незаменимое приспособление для родителей, чьи дети сторонятся еды из столовой. Сейчас на просторах маркетплейсов огромное разнообразие ланч-боксов: можно выбрать любой принт, размер и любую конфигурацию. Попробовав однажды снабдить ребенка обедом в ланч-боксе, вы навсегда откажетесь от бутербродов в фольге или целлофановых пакетах, которые то и дело норовят порваться.

Шумоподавляющие наушники

Ни для кого не секрет, что на переменах в школьных коридорах, как правило, стоит невыносимый гам. Если ваш ребенок устает от постоянного шума и жалуется на головные боли, присмотрите для него шумоподавляющие наушники. Этот девайс поможет чаду отстраниться от гама вокруг и заниматься своими делами. Шумоподавляющие наушники визуально ничем не отличаются от обычных, поэтому едва ли кто-то из одноклассников решит дразнить вашего ребенка.