Какой букет лучше выбрать на линейку 1 сентября

Традиционно День знаний ассоциируется не только со школой, но и со множеством цветов. Выбор букета к 1 сентября довольно ответственное занятие, особенно если на линейку идет первоклассник.

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Какие букеты обычно дарят учителям? Преподносить им оригинальные композиции или стоит ограничиться более консервативными цветами? Редакция Ева.Ру постаралась ответить на эти вопросы.

День знаний — эта традиционно праздник детства и юности, но готовятся к нему обычно родители. Когда закупка канцелярии и подбор формы остались позади, самое время подумать о выборе букета. Сегодня флористы предлагают своим клиентам самые невероятные цветочные композиции, в которые ухитряются включить не только растения, но и прочую атрибутику — от скрепок до глобуса.

Овощи, фрукты, игрушки, книги и, конечно, осенние краски — золотые листья, калина и рябина — можно заказать практически любую композицию. У кого на что хватит фантазии. Но специалисты все-таки советуют остановиться на более консервативных букетах. Детям, тем более маленьким, будет очень трудно нести объемные букеты в руках. А если композиция получится еще и тяжелой, то как с ней простоять всю праздничную линейку?

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Итак, что же подразумевается под консервативными букетами?

Осенние цветы, конечно! Астры, герберы, хризантемы, гладиолусы, полевые ромашки, подсолнухи и, разумеется, розы — куда же без них. Все эти цветы не только сезонные, но и долго простоят, радуя владельцев своим ароматом и красотой. Кроме того, такие букеты будут выгодно смотреться и не доставят неудобств школьнику.