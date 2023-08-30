Какой букет лучше выбрать на линейку 1 сентября

Традиционно День знаний ассоциируется не только со школой, но и со множеством цветов. Выбор букета к 1 сентября довольно ответственное занятие, особенно если на линейку идет первоклассник.
Какие букеты обычно дарят учителям? Преподносить им оригинальные композиции или стоит ограничиться более консервативными цветами? Редакция Ева.Ру постаралась ответить на эти вопросы.
День знаний — эта традиционно праздник детства и юности, но готовятся к нему обычно родители. Когда закупка канцелярии и подбор формы остались позади, самое время подумать о выборе букета. Сегодня флористы предлагают своим клиентам самые невероятные цветочные композиции, в которые ухитряются включить не только растения, но и прочую атрибутику — от скрепок до глобуса.
Овощи, фрукты, игрушки, книги и, конечно, осенние краски — золотые листья, калина и рябина — можно заказать практически любую композицию. У кого на что хватит фантазии. Но специалисты все-таки советуют остановиться на более консервативных букетах. Детям, тем более маленьким, будет очень трудно нести объемные букеты в руках. А если композиция получится еще и тяжелой, то как с ней простоять всю праздничную линейку?
Итак, что же подразумевается под консервативными букетами?
Осенние цветы, конечно! Астры, герберы, хризантемы, гладиолусы, полевые ромашки, подсолнухи и, разумеется, розы — куда же без них. Все эти цветы не только сезонные, но и долго простоят, радуя владельцев своим ароматом и красотой. Кроме того, такие букеты будут выгодно смотреться и не доставят неудобств школьнику.
В конце стоит отметить, что мужчинам-учителям советуют дарить высокие букеты, декорированные темной зеленью. Пожилым педагогам доставят удовольствие темные розы, астры и хризантемы. А вот молодым специалистам принято вручать светлые и более нежные цветы.