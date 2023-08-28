Названа цена подготовки ребенка к школе
Нужно купить ребенку сменную пару обуви и еще один комплект одежды, потому что ходить весь год в одном и том же невозможно, заявил НСН исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.
Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН заявил, что на сбор ребенка в школу нужно около 13 тысяч рублей.
«Так как дети подвижны, им нужен не один комплект школьной формы, необходимо приобрести минимум два. Школьная форма должна быть удобной и качественной. Обычно люди считают, что лучше купить ребенку вторую пару обуви или второй комплект одежды, чтобы он не носил одну вещь весь год. Я считаю, что 13 тысяч рублей - цифра, которой достаточно, чтобы ребёнок был одет в новую одежду, в которой с удовольствием пойдет на Первое сентября», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.