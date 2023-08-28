Каких врачей стоит пройти ребенку в возрасте десяти лет
Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала, каких врачей стоит пройти ребёнку в возрасте десяти лет.
«Согласно приказу №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», в определённые возрастные периоды ребёнку необходимо пройти соответствующих специалистов», — отметила врач в интервью «Газете.Ru».
Казаринова перечислила специалистов, у которых важно пройти обследование: педиатр, стоматолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, паразитолог и эндокринолог.
«Несмотря на то что на данный момент нет рекомендаций по ежегодному обследованию щитовидной железы (согласно приказу №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», осмотр у детского эндокринолога подразумевается только в 10, 15, 16, 17 лет), я рекомендую своим пациентам делать это ежегодно», — сказала врач.