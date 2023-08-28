Каких врачей стоит пройти ребенку в возрасте десяти лет

«Несмотря на то что на данный момент нет рекомендаций по ежегодному обследованию щитовидной железы (согласно приказу №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», осмотр у детского эндокринолога подразумевается только в 10, 15, 16, 17 лет), я рекомендую своим пациентам делать это ежегодно», — сказала врач.