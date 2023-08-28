Как сделать рабочее место школьника удобным

«Полки, тумбы с выдвижными ящиками, стеллажи лучше расположить на расстоянии вытянутой руки от рабочего места. А чтобы школьный ранец не валялся на полу, не забудьте предусмотреть место для его хранения неподалеку от стола. Это может быть ниша, небольшая полка или даже самый обычный крючок», — сказала Косарева.