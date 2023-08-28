Как сделать рабочее место школьника удобным
Начать обустройство рабочей зоны для школьника нужно с выбора подходящего места для стола, организации систем хранения и хорошего освещения. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный дизайнер сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Светлана Косарева.
Дизайнер посоветовала располагать рабочее пространство максимально близко к источнику естественного света, а для младших школьников выбирать столы и стулья с регулировкой высоты, чтобы они «росли» вместе с ребенком.
«Можно расположить длинный стол вдоль окна или вместо обычного подоконника установить широкую столешницу, а полки для хранения учебников спрятать под нее. Это отличное и стильное решение часто используют для малогабаритных квартир в скандинавском стиле или стиле минимализм. Также обратите внимание на кровати, совмещенные с рабочей зоной, они также помогут сэкономить место», — предложила она.
Косарева уточнила, что для правшей стол должен стоять справа от окна, а для левшей — слева, чтобы свет попадал на рабочую зону и тень от руки не мешала при письме.
«Предусмотрите дополнительное освещение места для занятий в вечернее время — установите настольную лампу с регулируемой высотой. Если на столе стоит компьютер, источник света должен находиться выше экрана, чтобы тот не бликовал», — объяснила она.
По мнению дизайнера, систему хранения для учебников и других школьных принадлежностей стоит продумать заранее.
«Полки, тумбы с выдвижными ящиками, стеллажи лучше расположить на расстоянии вытянутой руки от рабочего места. А чтобы школьный ранец не валялся на полу, не забудьте предусмотреть место для его хранения неподалеку от стола. Это может быть ниша, небольшая полка или даже самый обычный крючок», — сказала Косарева.
Над рабочим столом дизайнер посоветовала расположить пегборд.
«Это доска-органайзер из перфорированного металла или дерева, на которую можно прикрепить различные крючки, стаканчики для канцелярии, полочки и другие приспособления для хранения», — уточнила она.