Педиатр связала «цветение» младенцев с гормональным кризом

Педиатр Маркова связала «цветение» младенцев с гормональным кризом
Врач-педиатр петербургской клиники Дарья Маркова пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» о причинах появления сыпи на теле младенцев.
Обсуловлено «цветение» у младенцев так называемым гормональным кризом, так как в первый период после рождения у новорождённого преобладает большое количество женских половых гормонов, накопленных в крови матери на финальном сроке беременности.
Внешне оно напоминает угревую сыпь: прыщики белесого цвета с небольшим розоватым покраснением вокруг. Это прямое следствие гормонального криза у новорожденных. Дети рождаются с высоким уровнем женских половых гормонов. В дальнейшем грудничок продолжает получать эстрогены с материнским молоком, что приводит к дисбалансу гормонов в организме младенца, - уточняет врач.
Лечить сыпь или эритему не нужно, так как это не является заболеваниями.