Педиатр связала «цветение» младенцев с гормональным кризом

Внешне оно напоминает угревую сыпь: прыщики белесого цвета с небольшим розоватым покраснением вокруг. Это прямое следствие гормонального криза у новорожденных. Дети рождаются с высоким уровнем женских половых гормонов. В дальнейшем грудничок продолжает получать эстрогены с материнским молоком, что приводит к дисбалансу гормонов в организме младенца, - уточняет врач.