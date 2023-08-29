Психолог о главных проблемах в школе

До Дня знаний осталось всего несколько дней. Во многих семьях идут последние приготовления: подшивается форма, покупается недостающая канцелярия, регулируются лямки рюкзаков. Многих родителей, а особенно тех, у кого чада идут в первый класс, волнует вопрос: легко ли их дети адаптируются к новым условиям. Как подготовить ребенка к школе и что делать, если спустя несколько дней желание «грызть гранит науки» пропало? Об этом «ФедералПресс» рассказал психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский.

Учить своим примером

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Андрей, что означает термин «психологическая готовность к школе»?

— Это достаточно комплексное понятие. Прежде всего психологическая готовность ребенка к школе предполагает его готовность к самостоятельности, способность ребенка усваивать ту информацию, которую говорит учитель, а также усидчивость и способность в какой-то мере подчиняться приказам взрослых. Кроме того, важно интеллектуальное созревание ребенка. Иными словами, уметь воспринимать более сложные задания и внятно объясняться, как с учителем, так и со сверстниками.

Также важно, чтобы ребенок был эмоционально устойчив и посреди урока не начал плакать, заскучав по маме или по любимой игрушке. Поэтому психологическая готовность к школе подразумевает под собой готовность ребенка немного повзрослеть. К сожалению, не всегда будущие первоклассники морально подготовлены к школе.

Что мешает детям морально подготовиться к учебе?

— Надо понимать, что большинство родителей работают и с детьми проводят не слишком много времени. Сейчас основная проблема – дети не хотят читать. Все это потому, что они не видят читающих родителей, поскольку взрослые в основном «сидят» в телефонах. Да и практически все дошкольники пользуются смартфонами и уже не представляют жизни без них.

Для того чтобы ребенок был успешен в школе, важно, чтобы он любил читать и понимал в этом толк. Сейчас же получается как, от ребенка мы требуем, чтобы он читал, а сами редко открываем книги. У ребенка, конечно, возникает недопонимание. Поэтому я настоятельно советую родителям за год до школы и в первые годы обучения хотя бы для приличия книгу открывайте и читайте с ребенком вместе. Соучастие очень важно.

Насколько опасны гаджеты для дошкольника и младшеклассников? Возможно ли ограничить их пользование?

— С ребенком практически невозможно договориться. Поскольку, дав гаджет и получив обещание через полчаса отдать, не надо наивно надеяться, что это произойдет. Потом ребенка начнет трясти от нежелания отдать планшет, телефон или ноутбук. Необходимо ввести определенные правила. Один раз в день не более чем на час разрешать пользоваться гаджетами. Это должна быть своего рода награда за выполненные уроки или хорошую отметку в школе. Надо помнить, что зависимость очень быстро разовьется.

Главное – доверие

Как родителям подготовить себя к тому, что их ребенок идет в первый класс?

— Прежде всего не стоит нервничать. Важно поручать ребенку все больше самостоятельных действий и успокоить себя в том, что школа – это не страшно. Если ребенок со временем начнет ходить домой один, и вы боитесь, что он свернет не туда, то в современном мире существует множество трекеров, которые определяют местонахождение ребенка. Наконец, важно, чтобы ребенок соблюдал режим дня и родители были спокойны. Поскольку от них тревога передается детям.

Что делать, если у ребенка пропадает желание ходить в школу?

— Надо понимать, что дети многие годы ходят в школу не только за знаниями, но и за общением. Для того чтобы у ребенка была высокая мотивация ходить в школу, я советую всегда расспрашивать ребенка о том, как прошел его день, с кем он подружился. Следовательно, у ребенка возникает желание рассказывать родителям как можно больше, ведь зачастую дети испытывают голод от общения с родителями. Важно, чтобы родители подружили своего ребенка с одноклассниками, иными словами, не сразу уводить со школьного двора, а дать ему возможность поиграть с другими детьми. Именно создание круга общения для ребенка – самый главный мотиватор.

С какими проблемами сталкиваются современные первоклассники?

— Бывает несправедливость со стороны учителей: кому-то больше уделяется внимание, кому-то меньше, буллинг в школе тоже, увы, не редкость. Даже первоклашки могут собираться в группы и кого-то травить. Поэтому набор этих проблем один и тот же, который передается из поколения в поколение.

Ярко, но не дорого

Как подготовить первоклассника к школе?

— Я рекомендую настраивать ребенка на успех и не критиковать его. Не стоит покупать дорогие канцелярские принадлежности в школу, поскольку детям свойственно меняться и таким образом они выстраивают отношения. Должно быть ярко, интересно, но не дорого.

Как настраивать на учебу детей более старшего возраста?

— С момента выхода ребенка из младшей школы ему требуется определенная профориентированость. Он должен понимать, какие профессии существуют, какой образ жизни у этих людей и сколько они зарабатывают. Ребенок должен четко понимать, что каждая профессия требует определенный образовательный уровень. Важно, чтобы ребенок понимал, что образование – это путь к получению профессию, а профессия – путь к определенному уровню жизни. Отсюда и возникает мотивация.

Чем порекомендуете заниматься ребенку после уроков и на выходных, чтобы школа была в радость?