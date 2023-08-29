Что изменится для школьников с 1 сентября 2023 года

Совсем скоро начнется новый учебный год. Вместе с ним в силу вступит целый ряд нововведений, которые в том числе затронут образовательный процесс. Что изменится в жизни школьников с 1 сентября — в материале «Вечерней Москвы».

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Новые предметы и занятия

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Обновленные стандарты предполагают, что в школах постепенно внедрят так называемое STEM-образование — модель, которая объединяет естественные науки, технологии, инженерное искусство и математику в единую систему.

Так, наиболее важные предметы, которыми должен овладеть школьник, — биология, информатика, математика, физика и химия. Считается, что именно на стыке этих дисциплин появляются самые востребованные профессии. В рамках STEM-предметов ученики будут изучать квантовые, генетические и нанотехнологии.

Также с нового учебного года в 6–11-х классах будут проводить занятия по профориентации. На них ученикам расскажут об особенностях разных профессий и сфер деятельности. А в 7–11-х классах появится курс «Вероятность и статистика».

Серебряная медаль

В отечественные школы вернется серебряная медаль. Ее вручат «За особые успехи в обучении» II степени. Медаль получат выпускники, в аттестате которых не более двух итоговых оценок «хорошо», а все остальные оценки — «отлично».

В Минпросвещения отметили, что при поступлении в вуз серебряная медаль даст два–три балла.

Золотая медаль все так же будет выдаваться отличникам. В зависимости от вуза ее наличие даст абитуриенту от четырех до десяти дополнительных баллов.

«Золотой стандарт»

С 1 сентября все школы страны должны работать по единому федеральному стандарту. Иногда его также называют «золотым стандартом». Ключевое изменение — со временем учителя смогут преподавать только по программам и учебникам, которые утверждены Минпросвещения. Ранее школы сами выбирали учебные пособия и программы.

При этом старые учебники, которые входили в федеральный перечень до 21 декабря 2022 года, разрешено использовать в течение пяти лет (срок действия экспертных заключений).

Изменения в ОГЭ и ЕГЭ

Также в 2023/2024 учебном году появятся нововведения, кающиеся ОГЭ и ЕГЭ. Теперь школьники смогут подать заявление на участие в ЕГЭ и ОГЭ дистанционно. При наличии уважительной причины итоговое собеседование можно будет пройти онлайн. Дату последнего перенесут на третий понедельник апреля.

Кроме того, регламентировано время проверки экзаменов. Так, результат экзамена, сданного в основной период, должен быть доступен не позднее чем через 10 календарных дней, а резервный — не позднее чем через пять.

Одиннадцатиклассники смогут менять уровень экзамена по математике, а также пополнять список предметов для сдачи.

Трудовое воспитание

Еще одно новшество — трудовое воспитание. Теперь в законе закреплена обязанность школьников трудиться. При этом учителям для привлечения учеников к труду не потребуется разрешение родителей.

В зависимости от возраста школьников могут привлечь к

следующей деятельности:

уборка класса;

помощь в библиотеке;

посадка деревьев на территории школы;

шитье театральных костюмов.

Военная подготовка

В рамках ОБЖ появится новый курс — «Начальная военная подготовка» (НВП). На занятиях по НВП ученики 10–11-х классов будут изучать основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вот темы, заявленные в новом курсе:

устройство и принцип действия ручных гранат;

строевая подготовка и воинское приветствие;

автомат Калашникова — основы и правила стрельбы;

действия в современном общевойсковом бою;

средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою;

сооружения для защиты личного состава.

С 1 сентября 2024 года урок ОБЖ сменит название на «Основы безопасности и защита Родины».

Новый учебник истории

К 1 сентября во все школы должны поставить новый учебник истории для 11-х классов. Работу над созданием пособия возглавил помощник президента Владимир Мединский. Среди новых тем:

начало СВО;

вхождение в состав России новых территорий;

санкционное давление на Россию.