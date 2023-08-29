Горячее питание хотят выдавать всем школьникам

Авторы документа пояснили, что горячее питание способствует эффективному обучению школьников, а также помогает поддерживать здоровье детей. Парламентарии сослались на опыт наблюдений учителей и врачей, который показал, что без горячей пищи школьники «быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность».

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Также депутаты подчеркивают, что у школьников всё чаще выявляются заболевания желудочно-кишечного тракта.

По словам замглавы думской фракции ЛДПР, председателя комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, законопроект разработан после многочисленных требований родителей.