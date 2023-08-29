Горячее питание хотят выдавать всем школьникам
Авторы документа пояснили, что горячее питание способствует эффективному обучению школьников, а также помогает поддерживать здоровье детей. Парламентарии сослались на опыт наблюдений учителей и врачей, который показал, что без горячей пищи школьники «быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность».
Также депутаты подчеркивают, что у школьников всё чаще выявляются заболевания желудочно-кишечного тракта.
По словам замглавы думской фракции ЛДПР, председателя комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, законопроект разработан после многочисленных требований родителей.
Он отметил, что сейчас школьники, «не имея адекватной альтернативы», берут в автоматах чипсы, сухарики, газировку и «прочую малополезную для растущего организма дрянь». А выдачу горячего питания Нилов назвал «надёжными инвестициями государства в здоровье новых поколений».