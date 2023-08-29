7 возможных причин, почему ребенок не хочет в школу

Почему одни дети скучают по школьным будням, а другие, будь их воля, не возвращались бы к ним никогда?

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Для ненависти к учебе у ребенка бывают серьезные причины: вот некоторые из возможных.

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Буллинг

Искоренить буллинг полностью невозможно: дети учатся жить в обществе, одни на социальном лифте поднимаются, другие летят вниз. Объясните ребенку, что его школьный статус никак не влияет на взрослую жизнь, а жертвой нежелательного внимания он мог стать случайно. В конце концов, травле подвергались даже звезды. Если рассказывать о выходках одноклассников школьник не хочет, не ленитесь поговорить с учителями. Главное, не забывайте о достоинстве ребенка и его репутации в детской среде. Решайте вопрос так, чтобы его не считали еще и жалобщиком.

Завышенные ожидания

Не случайно в начальных классах обычно практикуют обучение без оценок или ставят их иначе, избегая пятибалльной шкалы, чтобы не травмировать детскую психику. Но учащиеся все равно понимают, кто из них демонстрирует успехи, а кто едва справляется. Если с общественным давлением большинство справляется, то критика и завышенные требования от самых близких воспринимаются как предательство: фразы вроде «Ты мог на пятерку» обесценивают состояние ребенка и намекают, что оценка важнее всего на свете, даже если ему физически сложно осваивать программу на отлично.

Избыток репетиторов

Сначала мы нанимаем репетиторов по всем предметам, а потом не понимаем, почему дети не хотят ходить в школу. Они испытывают удвоенную нагрузку из-за бесконечной учебы, да и мы сами им внушили: в там учат не как надо, поэтому нужно искать решение на стороне. Лучше поощрять самостоятельность в освоении программы и не перекладывать ответственность с ребенка на репетиторов. Заниматься дополнительно есть смысл, только когда он серьезно отстал или, наоборот, необходимо развить талант к предмету.

Не понимает, зачем ему это

«Мне это никогда не пригодится» — фраза-маркер, которая даст вам понять, что ребенок не вполне понимает цель его образования. Постарайтесь объяснить, что никто не ждет от него научных открытий по всем направлениям школьной программы и выученных наизусть учебников. Многое забудется, но останется главное: кругозор и понимание, как устроен мир.

Нет контакта с учителями

У современных детей отсутствует благоговейный трепет перед фигурой учителя, их уважение нужно заслужить. Получается это сделать не у всех и не всегда, поэтому не спешите внимать всем жалобам ребенка на преподавателя. Но если его личность категорически не устраивает ваше чадо, нельзя это игнорировать. Постарайтесь сами наладить контакт — вы в любом случае взрослее и мудрее.

Зависимость от гаджетов

В скуке во время уроков зачастую виноваты не школа, класс, программа обучения и прочие внешние обстоятельства, а зависимость от гаджетов. В современной школе их, впрочем, используют на занятиях, но не забывают о нормах. Залипать весь день в компьютере и телефоне — это не норма. Дети, которым это дозволено в чрезмерно больших количествах, просто не понимают, как им жить в мире без ярких картинок, сменяющихся раз в секунду. Если ваш ребенок такой, постепенно приучайте его к развлечениям в реальности, а там и до дела дойдет.

Влияние кумиров