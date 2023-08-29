Почему не стоит давать детям успокоительные перед школой

«Есть особо тревожные ученики, которые могут терять сон и аппетит за несколько месяцев до начала экзаменов. Не обращать на это внимание, считая естественным — большая ошибка. Если у ребенка возникла хронизация проблем — например, появились хроническая усталость, регулярная бессонница, нарушения пищевого поведения (он почти перестал есть или, наоборот, стал есть больше нужного), а также, если возникло устойчивое изменение поведения (сильное возбуждение или, наоборот, замкнутость, которой не было раньше), нужно обратиться к психологу как можно скорее», – рассказала специалист.